Ay-Yıldız için savaştılar tarih yazdılar | Filenin Sultanları Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'i 3-2 yendi.

GERİDEN GELDİK

MAÇA iyi başlayan Çin, son dakikaları çekişmeli geçen ilk seti 25-23 önde tamamladı. Millilerimiz ikinci seti 25-21 önde geçti. Sultanlar, Vargas ve Ebrar'ın öne çıktığı üçüncü seti 26-24 galip bitirdi ve 2-1 öne geçti. 4. seti 25-21 kazanan rakibimiz durumu 2-2'ye getirdi. Millilerimiz karar setinde 15-12 güldü ve maçı da 3-2 kazandı.

TARİHİMİZDE BİR İLK

Danıele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarında yarı finale yükselme başarısı gösterdi ve tarih yazdı. Ay- Yıldızlılarımız, hatırlanacağı üzere 2012'de 9, Tokyo 2020'de ise çeyrek finalde elenmişti. Filenin Sultanları, 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup eden İtalya ile karşılaşacak olan Sultanlar bu maçı kazanırsa finale çıkacak.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Çin maçında Cansu Özbay sakatlandı. Oyunun belli bölümlerinde sakatlanan Gizem Örge ve Hande Baladın da bu şekilde oyuna devam etti. Zafer sonrası ise Filenin Sultanları sevinç gözyaşları döktü.



BİZ BUYUZ BİZ TÜRKİYE'YİZ



A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniele Santarelli, Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldikleri maçla ilgili konuştu. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Santarelli, "Dünyanın en iyi takımlarından Çin'e karşı oynadık ve kazandık. Çok iyi smaçörleri ve her duruma karşı farklı çözüm stratejileri var. Kendi seviyemizi daha yukarı çıkarmaya çalıştık. Oyuncularım kalbiyle oynadı. Biz buyuz. Biz Türkiye'yiz" dedi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca, "Buraya madalya almak için geldik ve bu bizim için büyük bir rüya. Bu yolda çok daha iyi oynamak istiyoruz. Yarı final kolay olmayacak. Ama biz Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyoruz" diye konuştu.



MELİSA VARGAS REKOR KIRDI

A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden biri olan Melissa Vargas, Çin maçına damga vurdu. Şu ana kadar olimpiyat oyunlarında 100 sayı üreten Vargas, 42 sayı ürettiği maçla birlikte, Tijana Boskovic'i geçerek olimpiyat tarihinde en yüksek skor üreten ikinci oyuncu olmayı başardı. Vargas, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Sırbistan'la oynanan finalinde de 41 sayı katkısı yapmayı bilmişti.

BAKAN OSMAN BAK: GURUR DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı izleyenler arasındaydı. Galibiyet sonrası oyunculara seslenen Bak, "Gurur duyuyoruz. Halen devam ediyoruz. Yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız da aradı ve tebrik etti. Yolları açık olsun. Altın madalya alacağımıza inanıyoruz" dedi.