Yine yeniden Berge: Sofyan Ambarat için Fiorentina’nın inadını kıramayan Fenerbahçe Norveçli yıldıza yöneldi

Fenerbahçe orta saha transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, Fiorentina'nın Faslı orta sahası Sofyan Amrabat için görüşmelere başlamıştı. Ancak İtalyan yıldız Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmedi. Teklifin artırılmasını istedi. Sarı-Lacivertliler, bu transferde şimdilik istediği sonucu alamayınca yeniden Sander Berge'nin peşine düştü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da alınmasını çok istediği Norveçli orta saha oyuncusu için İngiliz kulübü ile pazarlıklar devam ediyor. Sarı-Lacivertli Yönetimin Berge için bu kez çok kararlı olduğu ve transferi bitirmek için daha önceki teklifi güncellediği belirtildi. 2023 yılından beri Burnley'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Berge, 1.95 mt. boyuna rağmen top tekniği ve çabukluğuyla dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir grafik çizen Berge, 40 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist katkısında bulundu. Norveç Milli Takımı'nda ise 46 kez görev aldı.



13.9 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sander Berge, 2023 yılında Sheffield United'tan Burnley'e 13.9 milyon Euro'ya transfer oldu. Sheffield ise bonservisine 25 milyon Euro verdi. 2015 yılında 200 bin Euro piyasa değeri olan tecrübeli futbolcunun şimdiki değeri ise 20 milyon Euro.