Gabriel Sara: Büyük başarılar için hazırım

Cimbom'un İngiltere ekibi Norwich City'den transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Taraftarlara teşekkür eden Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi gösterdiler ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz bir kulüp. Taraftarlar heyecanlı olduklarını gösterdiler, ben de aynı heyecanı paylaşıyorum ve onlarla buluşmak istiyorum. G.Saray'ın ve benim adımın kısaltmasının benzerliğini duymuştum. Bu çok güzel. Yeni takımımla maça çıkmayı iple çekiyorum. Burada maksimum katkı vermek ve büyük başarılar elde etmek için hazırım" ifadelerini kullandı.

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