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Feyyaz Uçar: İyi bir kura oldu

Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Beşiktaş’ta kurayı değerlendiren Feyyaz Uçar, “Lugano biraz daha bildiğimiz bir takım. İyi bir kura oldu. Hayırlı olsun’’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Feyyaz Uçar: İyi bir kura oldu

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu kurası ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uçar,"Lugano biraz daha bildiğimiz takım diye düşünüyorum. Geçen sene biz oynadık bu sene Fenerbahçe'de oynadı. Burada dolanıyor. Burada yenildik, orada gençlerle eksik gitmemize rağmen yendik. Belli olmaz. Avrupa'da olmak isteyen takımlar. İyi bir kura oldu. Hayırlı olsun'' dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Uçar, "Kadronun derin olmasını istiyoruz. Sol bek olabilir ama stoper bilmiyorum bu durumda hocamızın kararı değerli. Belki forvette biri giderse alırız. Bir veya 2 transferle sezona girmeyi düşünüyoruz. Banko olmayabilir. Alternatif isimler olabilir'' diye konuştu. Feyyaz Uçar Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun için ise "Biz kendisine teklif yaptık ama teklifimizi yeterli bulmadı. ifadelerini kullandı.

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