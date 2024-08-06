Alexander Djiku: Takımın yıldızı Mourinho

Fenerbahçe'nin Ganalı defans oyuncusu Alexander Djiku, Fransız basını L'Equipe'e açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, "Takımın yıldızı açıkçası Jose Mourinho. Her şeyi kontrol ediyor, tüm detaylar konusunda titiz, duran toplar vs. Antrenman sonunda hepimiz penaltı atıyoruz. Fark yaratabilecek küçük detaylar üzerinde çalışıyoruz. Varlığını, tecrübesini hissediyorsunuz" dedi. Djiku, "Edin Dzeko, Fred, Dusan Tadic gibi çok sayıda deneyimli oyuncumuz var... Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi oyuncular da katıldı aramıza. Kadromuz çok iyi" diye konuştu.

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