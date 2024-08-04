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Trabzonspor'un radarında Ukraynalı stoper var! Değeri 2 milyon euro

Trabzonspor, Ukrayna ekibi Zorya’nın 22 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov’u kad rosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Trabzonspor’un radarında Ukraynalı stoper var! Değeri 2 milyon euro

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Trabzonspor sol stoper bölgesi için birçok farklı isimle temas halinde. Bordo-Mavili takım son olarak Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Zorya Luhansk forması giyen 22 yaşındaki sol stoper Arseniy Batagov'u kadrosuna katmak için kulübüne resmi teklif yaptı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve Ukrayna U23 milli takımı ile Olimpiyatlarda mücadele eden Batagov'un scout ekibi tarafından tespit edildiği öğrenildi. Ukrayna'nın U21 milli takımının kaptanlığını da yapan Batagov, topu oyuna sokma ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çekiyor. Fırtına'nın gündemine gelen genç futbolcuya güncel verilere göre 2 milyon Euro değer biçiliyor.

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