Trabzonspor’un radarında Ukraynalı stoper var! Değeri 2 milyon euro

Trabzonspor sol stoper bölgesi için birçok farklı isimle temas halinde. Bordo-Mavili takım son olarak Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Zorya Luhansk forması giyen 22 yaşındaki sol stoper Arseniy Batagov'u kadrosuna katmak için kulübüne resmi teklif yaptı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve Ukrayna U23 milli takımı ile Olimpiyatlarda mücadele eden Batagov'un scout ekibi tarafından tespit edildiği öğrenildi. Ukrayna'nın U21 milli takımının kaptanlığını da yapan Batagov, topu oyuna sokma ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çekiyor. Fırtına'nın gündemine gelen genç futbolcuya güncel verilere göre 2 milyon Euro değer biçiliyor.

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