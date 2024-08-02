SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Ruzomberok’u devirdi

Trabzon’da ilk maçta olduğu gibi Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Denis Dragus attığı muhteşem golle galibiyeti getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Trabzonspor Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Ruzomberok’u devirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında Slovak ekibi Ruzomberok'u evinde 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. 12. dakikada Trezeguet'nin, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca Fırtına, mutlak bir golden oldu.

DRAGUS'TAN İLK GOL

36'da Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi. 54'te Fruhwald ile karşı karşıya kalan Dragus, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve top direğin dibinden auta çıktı. 65'te Dragus golüyle öne geçtik. Visca, Dragus'a pasını verdi. Romen yıldız, hiç bekletmeden uzak köşeye müthiş vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-0.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK
76. dakikada Slovak ekibi etkili geldi. Hladik, Denswil'den sıyrıldı ve sol çaprazdan kaleyi yokladı. Uğurcan, yine mutlak bir golü engelledi. 89'da Enis Destan çaprazdan çok sert vurdu. Ruzomberok kalecisi golü izin vermedi. Fırtına, bir üst tura esti.

DAHA DA HIZLANACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Avcı, "İlk yarıda planladığımız oyun organizasyonunu yapamadık. Oyunun bütün bölümüne hakimdik. İkinci yarı itibarıyla dengeli bir oyun oynadık. Dragus harika bir gol attı. Cihan Çanak özgüvenli oynadı. Yeni transferlerin gününde olması beni mutlu etti. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Enerjileri çok iyiydi. Bize destek olmaya devam etsinler. Destek olurlarsa daha da hızlanacağız" dedi.

Yeniler sahne aldı

Fırtına'da yeni transfer Pedro Malheiro maça ilk 11'de başladı. Bir başka yeni transfer Cihan Çanak da Abdullah Avcı tarafından 11'de görevlendirildi.
Bakanlar da izledi

Dünkü maçı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, protokol tribününden takip etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçtaydı.


3. ön elemede rakibi Rapıd Wıen oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | 2.500 TL’ye kadar varabiliyor! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Türk Telekom
6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner! Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor | KKM’de stopaj oranları artırıldı
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye’nin cenazesi Katar’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’ya gidiyor! | Türkiye’den 1 günlük yas kararı
5 yılda rekor artış! SGK borçları ortaya çıktı CHP’li belediyeler gerçekleri saptırdı! İşte CHP’li belediyelerin prim borcunda 10 yalan 10 gerçek
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası dünya basınında! MİT’i yere göğe sığdıramadılar: Eşi benzeri görülmemiş takas
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa’ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor
İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…
Türkiye’de atletizm nereye koşuyor? Kotalar düştü dereceler dibe vurdu
SON DAKİKA