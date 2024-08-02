Trabzonspor Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Ruzomberok’u devirdi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında Slovak ekibi Ruzomberok'u evinde 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. 12. dakikada Trezeguet'nin, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca Fırtına, mutlak bir golden oldu.

DRAGUS'TAN İLK GOL

36'da Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermedi. 54'te Fruhwald ile karşı karşıya kalan Dragus, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve top direğin dibinden auta çıktı. 65'te Dragus golüyle öne geçtik. Visca, Dragus'a pasını verdi. Romen yıldız, hiç bekletmeden uzak köşeye müthiş vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-0.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

76. dakikada Slovak ekibi etkili geldi. Hladik, Denswil'den sıyrıldı ve sol çaprazdan kaleyi yokladı. Uğurcan, yine mutlak bir golü engelledi. 89'da Enis Destan çaprazdan çok sert vurdu. Ruzomberok kalecisi golü izin vermedi. Fırtına, bir üst tura esti.

DAHA DA HIZLANACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Avcı, "İlk yarıda planladığımız oyun organizasyonunu yapamadık. Oyunun bütün bölümüne hakimdik. İkinci yarı itibarıyla dengeli bir oyun oynadık. Dragus harika bir gol attı. Cihan Çanak özgüvenli oynadı. Yeni transferlerin gününde olması beni mutlu etti. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Enerjileri çok iyiydi. Bize destek olmaya devam etsinler. Destek olurlarsa daha da hızlanacağız" dedi.

Yeniler sahne aldı

Fırtına'da yeni transfer Pedro Malheiro maça ilk 11'de başladı. Bir başka yeni transfer Cihan Çanak da Abdullah Avcı tarafından 11'de görevlendirildi.

Bakanlar da izledi

Dünkü maçı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, protokol tribününden takip etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçtaydı.



3. ön elemede rakibi Rapıd Wıen oldu.