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Dominik’i 3-1 geçen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantiledi

Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Vargas ve Zehra’nın öne çıktığı maçı 3-1 kazanan millilerimiz, Paris 2024’te çeyrek final biletini cebine koydu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Dominik’i 3-1 geçen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finali garantiledi

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Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Milliler, yine başarılı performansıyla parmak ısırttı. İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takımımız, Dominik maçında da etkili bir oyun ortaya koydu. Paris'teki South Paris Arena'da millilerimiz rakibini 3-1 geçti. Filenin Sultanları, 21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle maçtan galip ayrılırken, sakatlığını atlatan Zehra Güneş 2 ay sonra ilk 6'daydı.

MİLLİLER HATAYA İZİN ZIN VERMEDİ
Zehra, 4 blok ve 8 sektirme ile maçın en iyilerinden oldu. Melisa Vargas da önceki maçta olduğu gibi 30 sayı barajını geçti ve Dominik mücadelesinde 31 sayılık katkı yaptı. Dev organizasyonda 2'de 2 yaparak gönülleri fetheden Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 saat 45 dakika süren maçta elde ettiği önemli zaferin ardından Paris 2024'te çeyrek finali de garantilemiş oldu. Madalya hedefi bulunan Millilerimiz, gruptaki üçüncü sınavını 4 Ağustos Pazar günü verecek. Sultanlar, saat 10.00'da başlayacak olan zorlu mücadelede İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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