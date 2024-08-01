Abdullah Avcı Ruzomberok maçı öncesi konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Deplasmanda 2-0 kazanmak önemliydi. Şimdi ikinci maça odaklandık. Zaman zaman rakibin kullandığı opsiyonlar var. 4-4-2'ye döndüklerinde kazanmak ve gol atmak için hazırlıklar yaptık. Bugün de hücum ve duran topları çalıştık. Yarın (bugün) akşam kendi taraftarımız önünde daha iyi bir oyun ile iyi bir sonuç almak istiyoruz. Oyun içerisinde her an dikkatli olacağız. Umarım taraftarımız ile beraber karşılığını alacağız" dedi. Transfer konusuna da değinen Abdullah Avcı, "Başkan ve yönetim harika bir şekilde, birlikte çalışıyoruz. Oyuncunun geldiği ülke, ekonomisi hepsi önemli. İçerideki dengeleri de ekonomik olarak bozmak istemiyoruz. Şu ana kadar gerçekleşen transferlerden iletişim kurduğumuz durum gerçekleşti. Öncelikle 3 oyuncu hedefimiz var. Forvet hattı isimleri medyada dolaşıyor. Stoper yani sol stoper konusu var. 8-10 numara için de devam ediyor" diye konuştu.

BİZ ÇALIŞTIK VE HAZIRIZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Ruzomberok maçı öncesi konuştu. Uğurcan, "İlk maçta avantajı kaptık. Biz çalıştık ve hazırız. Rakibimize karşı inşallah yarın (bugün) buradan galibiyet ile ayrılarak turu geçmek istiyoruz" dedi.