Trabzonspor’da Wout Weghorst için geri sayım başladı

Trabzonspor yönetimi, forvet, stoper ve orta saha takviyeleri için temaslarını hızlandırdı. Hollandalı golcü Wout Weghorst için yoğun mesai harcayan Fırtına, oyuncuyla mali konularda anlaştı. Futbolcuya, Trabzon'da kalacağı evin de gösterildiği, Weghorst'un beğendiği öğrenildi. Trabzonspor, futbolcunun kulübü ile bonservis görüşmelerine başladı. Abdullah Avcı da Weghorst'u kadrosunda görmek istediğini oyuncuya iletti. Öte yandan Paul Onuachu için de bonuslarla birlikte 7 milyon Euro teklif eden Bordo- Mavililer, Southampton'dan geri dönüş bekliyor.



AJAX İLE DE ANILIYOR

Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Wout Weghorst'un adı ülkesinin takımlarından Ajax ile de anılıyor.