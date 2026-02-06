Hatay Valisi Mustafa Masatlı deprem sonrası bölgedeki mücadeleyi anlattı: Umut üstüne umut koymaya çalıştık
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde Takvim.com.tr'ye konuştu. Hatay’ın yalnızca fiziki olarak değil umutla yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Masatlı, "Canlarımızı kaybettik ama yıkılmadık, vazgeçmedik. Taş üstüne taş koymaktan ziyade can üstüne can, umut üstüne umut koymaya çalıştık" dedi. Hatay’da konuttan eğitime, sağlıktan altyapıya kadar her alanda yeniden inşa süreci yürütüldüğünü belirten Masatlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 153 bin 755 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini, 40 binden fazla bağımsız bölümün inşaatının ise devam ettiğini kaydetti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde Hatay'da yürütülen yeniden ayağa kalkma mücadelesini anlattı.
Deprem şehitliğinde gerçekleştirilen anma programı kapsamında Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan Masatlı, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, Hatay'ın yaşadığı büyük yıkıma rağmen umudunu hiç kaybetmediğini vurguladı.
"UMUT ÜSTÜNE UMUT KOYMAYA ÇALIŞTIK"
6 Şubat depremlerinin şehrin hayatını her yönüyle etkilediğini belirten Masatlı,"Asırların felaketi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize öncelikli olarak Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarımızı kaybettik, şehrimizde yaşamla ilgili pek çok şeyi yitirdik ama yıkılmadık, vazgeçmedik. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız" ifadelerini kullandı.
Hatay'da yürütülen sürecin yalnızca fiziki bir yeniden inşa olmadığını belirten Masatlı, "Taş üstüne taş koymaktan ziyade can üstüne can, umut üstüne umut koymaya çalıştık"ifadelerini kullandı.
Anma programlarının sabah saat 04.17'de sessiz yürüyüşle başladığını hatırlatan Masatlı, dini cemaat liderlerinin dualarıyla deprem şehitlerinin yad edildiğini, ardından Habib-i Neccar Camii'nde dualar okunduğunu söyledi.
Masatlı, burada hayatını kaybeden vatandaşların yan yana, koyun koyuna defnedildiğini belirterek, "Biz her 6 Şubat'ta bunu unutmayacağız. Buralara gelip yine onların ruhlarına dualar okuyacağız. Tüm milletimizden deprem şehitlerimize dua etmelerini istiyoruz"dedi.
HATAY'I YENİDEN KURUYORUZ
Hatay'daki yeniden yapılanma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Masatlı, yürütülen çalışmaların yalnızca deprem sonrası toparlanma ile sınırlı olmadığını vurguladı.
Konuttan ticari alanlara, eğitim tesislerinden sağlık yatırımlarına, altyapıdan sanayiye ve kültür varlıklarının restorasyonuna kadar her alanda kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Masatlı,"Burada devletin verdiği refleks sadece bir afet refleksi değildir. Biz Hatay'ı yeniden kuruyoruz, yeni bir Hatay inşa ediliyor. Depremin dışında, bu şehrin hayali olan projeler de hayata geçiriliyor, mega projeler üzerinde çalışılıyor"ifadelerini kullandı.
Bağımsız bölümlere ilişkin son durumu da paylaşan Masatlı, 27 Aralık 2025'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kura töreninde Türkiye genelinde 455 bininci, Hatay özelinde ise 153 bin 755'inci bağımsız bölümün kurasının çekildiğini belirtti.
Masatlı, bununla birlikte 40 binden fazla bağımsız bölümün inşaatının halen devam ettiğini ifade ederek, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında yapılan yatırımların eskiyi katbekat aşacak seviyeye ulaştığını söyledi.