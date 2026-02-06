Hatay Valisi Mustafa Masatlı deprem sonrası bölgedeki mücadeleyi anlattı: Umut üstüne umut koymaya çalıştık

HATAY'I YENİDEN KURUYORUZ

Hatay'daki yeniden yapılanma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Masatlı, yürütülen çalışmaların yalnızca deprem sonrası toparlanma ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Konuttan ticari alanlara, eğitim tesislerinden sağlık yatırımlarına, altyapıdan sanayiye ve kültür varlıklarının restorasyonuna kadar her alanda kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Masatlı,"Burada devletin verdiği refleks sadece bir afet refleksi değildir. Biz Hatay'ı yeniden kuruyoruz, yeni bir Hatay inşa ediliyor. Depremin dışında, bu şehrin hayali olan projeler de hayata geçiriliyor, mega projeler üzerinde çalışılıyor"ifadelerini kullandı.