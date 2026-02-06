Hatay yeniden inşa edildi ama acılar taze! 22 yakınını kaybeden anne: Kıyamet koptu

"BU DEPREM DEĞİLDİ, KIYAMET KOPTU"

Antakya'da yaşanan yıkımın tarifsiz olduğunu vurgulayan depremzede,"Bu bir deprem değildi. Kıyamet koptu. Antakya gibi hiçbir yer olmadı. Antakya haritadan silindi"sözleriyle felaketin boyutunu dile getirdi. "AİLEMDEN 30 KİŞİYİ KATBETTİM"

Başka bir depremzede ise ailesinden 30 kişiyi kaybettiğini söyledi. Acılı depremzede, "Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Acımız çok büyük. Yani benim ablam, bizim sülaleden 30 kişi öldü. Yani rahmetli babamın ailesinden, Şahutoğlu ailesinden 30 kişi öldü." ifadelerini kullandı. Asrın felaketinde hayatını kaybeden Cengizhan'ın babası Abdullah Ünal evladı için"yaşama sebebimdi" diyerek yürekleri dağladı. Deprem olmasaydı bugün 19 yaşında olacağını söylediği oğlunu anlatan Ünal, "Oğlum değildi de arkadaşımdı. Yol arkadaşımdı. Her şeyi paylaşıyorduk beraberce"ifadelerini kullandı.

"MEĞER SON KEZ BAKMIŞIM"

O geceyi unutamadığını söyleyen Abdullah Ünal, oğlunu son görüşünü şu sözlerle anlattı:

"Akşam yatırıyorsunuz, üstünü örtüyorsunuz. İki saat önce kalkıp üstünü örtüyorsunuz, bakıyorsunuz… Meğersem son kez bakmışsınız. Bir daha da göremeyeceksiniz." "HİÇBİR ŞEYİN TADI TUZU KALMADI"

Evladının ardından hayatın anlamını yitirdiğini ifade eden acılı baba, "Her şeyim, canım, ciğerimdi. Yaşama sebebimdi. Şu anda hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı" dedi. Oğlu Cengizhan'ı kaybeden Abdullah Ünal "ÖYLE YAŞIYORUZ, SIRAMIZI BEKLİYORUZ"

Konuşmakta zorlanan baba Abdullah Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle yaşıyoruz. Cenab-ı Allah verdiği canı aldı… Artık sıramızı bekliyoruz." "MAHŞER GÜNÜ GİBİYDİ"

Antakya'da mikrofon uzatılan bir başka depremzede kadın ise yaşadıklarını tarif etmekte zorlandı. O anları "mahşer gününe" benzeten acılı kadın, "Mahşer günü gibiydi resmen. Kur'an'da nasıl anlatılıyor mahşer, aynısıydı"sözleriyle felaketin büyüklüğünü dile getirdi. "HER YER YERLE BİR OLMUŞTU"

Depremin ardından gözlerini açtıklarında karşılaştıkları manzarayı anlatan depremzede,"Dışarı baktık, her yer yıkılmıştı. Her yer yerle birdi" diyerek Antakya'nın yaşadığı yıkımı aktardı.