Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz ihanet gecesindeki HTS kayıtları ortaya çıktı
Casusluk dosyasında yer alan iddianameye göre, CHP'li İBB’deki kritik verilerin kopyalanması Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yapıldı. Sanıklardan birçok yabancı istihbbara servisi ile bağlantıları ortaya çıkan Hüseyin Gün’ün FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişiminde İstanbul’dan Ankara’ya geçtiği HTS kayıtlarıyla tespit edilirken, bu geçişe dair herhangi bir uçuş kaydına ulaşılamadı. Kayıtsız yolculuğun nasıl gerçekleştiği güvenlik birimlerince mercek altına alındı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri hırsızlığının Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirildiği iddiasını içeren 'Siyasal Casusluk' iddianamesi hazırlandı.
- İddianamede İBB verilerinin kopyalanmasının seçim çalışmaları kapsamında yabancı istihbarat servislerine veri sağlamak amacıyla yapıldığı öne sürüldü.
- Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'nda sinyal verdiği ancak uçuş kaydı bulunmadığı belirtildi.
- Hüseyin Gün'ün FETÖ yöneticisi olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Özcan ile irtibatı ve İngiltere'de görüşmeleri olduğu iddia edildi.
- İddianamede Gün'ün Soros Vakfı ile bağlantılı faaliyetleri ve Murat Ongun'un telefonunda casus yazılım bulunduğu iddiası yer aldı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan "Siyasal Casusluk"iddianamesinin ayrıntılarına göre, İBB'deki veri hırsızlığının Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.
İHANETİN BELGESİ HTS KAYITLARI
İddianamede, İBB verilerinin kopyalanmasının amacının seçim çalışmaları kapsamında yabancı istihbarat servislerine veri sağlamak olduğu iddia edildi. Hüseyin Gün'ün HTS kayıtlarında, 15 Temmuz 2016 günü saat 06:16'da Atatürk Havalimanı Bakırköy lokasyonunda, saat 08:01'de ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sinyal verdiği, ancak herhangi bir uçuş kaydına rastlanmadığı belirtildi.
"ANKARA GİTME"
Gün'ün özel hava aracı ya da kayıtdışı bir seyahat gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirildi. Aynı gün Ankara'da farklı noktalarda baz verdiği, 16:01'de yeniden Esenboğa'da, 17:10'da ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunduğu, buna dair de uçuş kaydı olmadığı kaydedildi. Güvenlik birimleri, FETÖ'nün TSK'daki aktifliği dikkate alınarak askeri uçak ihtimalini de inceledi. Ele geçirilen notlarda "Ankara Gitme"ve "Plan Ne" ifadeleri yer aldı. Gün'ün, FETÖ yöneticisi olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Özcan'la irtibatı ve İngiltere'de görüşmeleri olduğu iddia edildi.
"BEN RİSKİ ALDIM"
İddianamede, Gün'ün Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği belirtilen Soros Vakfı'yla bağlantılı faaliyetlerine, İmamoğlu'nun seçim sürecini gizli şekilde yönettiğine dair yazışmalara, slogan önerilerine ve İBB veri kopyalama sürecinde"Ben riski aldım" ifadesine de yer verildi. Ayrıca Murat Ongun'un telefonunda casus yazılım bulunduğu iddiası da dosyada yer aldı.
Haber: Deniz Yusufoğlu