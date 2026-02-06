Epstein’den Woody Allen’a özel 'Beyaz Saray' turu! Obama döneminde neler oldu?
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni belgeler, pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ünlü yönetmen Woody Allen arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne serdi. Kayıtlar, Epstein’in 2015 yılında Allen ve eşi için Beyaz Saray’da özel bir ziyaret organize edilmesine aracılık ettiğini ortaya koydu.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, 2015'te yönetmen Woody Allen ve eşine Beyaz Saray ziyareti ayarlanmasında aracılık ettiği ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanlığının Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarının bir kısmını kamuoyuyla paylaşmasının ardından ABD'li yönetmen Allen ile Epstein arasındaki bağlantının yeni ayrıntılarına ulaşıldı.
Kayıtlarda, Allen ve eşi Soon-Yi Previn ile Epstein'in New York'ta komşu olduğu ve üçlünün akşam yemeklerinde sık sık bir araya geldiği görülüyor.
BEYAZ SARAY'DA ÖZEL TUR
Belgeler, Epstein'in, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi döneminde Beyaz Saray Danışmanı Kathryn Ruemmler aracılığıyla çift için Beyaz Saray turu talep ettiğini ortaya koydu.
Yazışmalarda Epstein'in Mayıs 2015'te Ruemmler'a gönderdiği bir e-postada, "Soon-Yi'yi Beyaz Saray'a götürebilir misin? Woody'nin siyasi açıdan çok hassas olduğunu varsayıyorum." yazdığı, Ruemmler'ın da"İkisine de Beyaz Saray'ı gösterebileceğime eminim." şeklinde cevap verdiği görülüyor.
WOODY ALLEN'IN EPSTEIN BAĞI
Associated Press ajansının (AP) Beyaz Saray kayıtlarına dayandırdığı haberinde de Allen, Previn ve Ruemmler'ın Obama'nın Hawaii'de bulunduğu sırada 27 Aralık 2015'te pazar günü söz konusu ziyareti gerçekleştirdiği belirtiliyor.
E-postalarda ayrıca Epstein'in, Allen'ın film gösterimlerine birçok kez katıldığı ve filmlerini kurgulama sürecini izlemek üzere temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.
PEDOFİLİ FİNANSÖRÜ EPSTEIN
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.