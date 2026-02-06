Epstein’den Woody Allen’a özel 'Beyaz Saray' turu! Obama döneminde neler oldu?

Yazışmalarda Epstein'in Mayıs 2015'te Ruemmler'a gönderdiği bir e-postada , "Soon-Yi'yi Beyaz Saray'a götürebilir misin? Woody'nin siyasi açıdan çok hassas olduğunu varsayıyorum." yazdığı, Ruemmler'ın da "İkisine de Beyaz Saray'ı gösterebileceğime eminim." şeklinde cevap verdiği görülüyor.

Epstein

WOODY ALLEN'IN EPSTEIN BAĞI

Associated Press ajansının (AP) Beyaz Saray kayıtlarına dayandırdığı haberinde de Allen, Previn ve Ruemmler'ın Obama'nın Hawaii'de bulunduğu sırada 27 Aralık 2015'te pazar günü söz konusu ziyareti gerçekleştirdiği belirtiliyor.

E-postalarda ayrıca Epstein'in, Allen'ın film gösterimlerine birçok kez katıldığı ve filmlerini kurgulama sürecini izlemek üzere temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

PEDOFİLİ FİNANSÖRÜ EPSTEIN

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.