MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'de konuştu: Devlet millet felakete karşı aynı safta birleşti | "Bölgenin lideri Erdoğan"

"Asrın felaketi" olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.

Depremin 3. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'yi ziyaret etti.

“Asrın felaketi asrın inşasıyla yenildi”

Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor:

"Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Köyünde, bahçesinde, tarlasında evinde iş yerlerin de hayat mücadelesi verenleri hasretle bağrıma basıyorum. Türkiye'nin gücüne bak temasıyla düzenlenen bu anma toplantısında baba ocağında bulunmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu bilmenizi istiyorum.

Tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile 9 saat sonra yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının sonuçlarını görüyoruz.

Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği tamamlandı (Grafik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınmıştır)

Bizi biz yapan bizim mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran aynı şekilde tarihi müşahade ve mimari haline getiren mümin sıfatlar da burada aranmalıdır. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın hiçbir felaket hiçbir musibet Türk milletini yolundan tarihsel seyri seferinden geri çevirmiştir. Öncelikle bu hakikati kavramı ve bu hakikati kaynaşmak lazımdır. Türk milleti yıkıma uğramaz. Devlet- millet dayanışması gösterdik.

"MUHALEFET RANT KAZISI YAPTI"

Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde görev almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Milletimizi dayanışma ve yardımlaşmanın emsalsiz örneğini göstermişti. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke sivil toplum örgütü arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesinde koşmuştur.

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kavgaları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışıyla meşgul olurken, henüz toprak altında feryatları duyururken devletin acze düştüğünü utanmadan, sıkılmadan iddia eden fırsat düşkünü kötülerin maskeleri kısa sürede düşmüştür.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 212 bin 184 konut teslim edildi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışında meşgul olurken devlet millet tek nefes halinde da felakete karşı aynı yönde olmuştur.

Cumhur İttifakıyız biz Türkiye sevdalısı tertemiz ahlaklı vatan ve millet mücahitleriyiz.

Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır. Başaramaz dedikleri ne varsa hayata geçirilmiştir. Hani nerede depreme dayanıklı konutlar diyerek ortalığı karıştırmaya çalışan siyasi güruh hem aldatmanın ipinden tutmuşlardır. Ne yaparlarsa boştur. Ne söylerlerse boşunadır. 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş mal sahibi vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuşlardır. Haydi konuşsunlar ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar.