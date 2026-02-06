Emeklilik sisteminde köklü değişiklik: Prime göre maaş çalışması ve ortak zam masada
AK Parti, emeklilik sisteminde köklü değişiklik için düğmeye bastı. Başlatılan çalışmada; emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi, prime göre maaş ödenmesi, kuruma göre farklı zam oranlarının kaldırılması başlıkları öne çıkıyor...
- AK Parti ve hükümet, emekli maaşları ve emeklilik sisteminin düzeltilmesi konusunu birinci öncelik olarak belirledi.
- Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti Strateji Kurulu emeklilerin sorunlarının çözümü için çalışma yürütüyor.
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine verilen zamlar arasındaki farkın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere ortak zam verilmesi üzerinde çalışılıyor.
- Düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşları arasındaki makasın kapanması sorunu çözülmeye çalışılıyor.
- Düzenlemelerin 2027 yılında hayata geçirilmesi hedeflenirken, 2025 yılının ikinci yarısında bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
AK Parti ve iktidar, emekli maaşlarının ve emeklilik sisteminin düzeltilmesi için seferber oldu. Bu konu "birinci öncelik" olarak belirlendi ve çalışmalar başladı.
ÜÇ KOLDAN HAZIRLIK
Emeklilerin sorunlarının çözülmesi için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti üç koldan çalışma yürütüyor. AK Parti Strateji Kurulu hemen hemen her toplantısında konuyu masaya yatırırken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kapsamlı bir çalışma için komisyon oluşturuldu.
BİRİNCİ ÖNCELİK
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren AK Parti kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, buna ilişkin etki analizi çıkarılıyor" şeklinde konuştu. AK Partili milletvekillerinin vatandaşlarla yaptığı görüşmeler ve ilgili kurumlara gelen şikâyetler, düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşları arasında makasın kapanmasının önemli bir sorun haline geldiğini ortaya koydu.
FARKLI ARTIŞA ÇÖZÜM
Bu makasın prim ödemelerine göre tekrar bir düzene sokulmasının gerektiği belirtiliyor. Emeklilik sistemi, emekli maaşları ile ilgili katsayı konusu, en düşük maaş ile diğer emekli maaşları arasındaki dengesizlik gibi konularda çalışma başlatıldı. Masadaki bir başka konu ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılan zamların farklı olması. Bu yıl başında memur emeklilerine yüzde 18.60, işçi ve Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 12.19 zam verildi. Yapılan çalışma kapsamında bu farkın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere ortak bir zam verilmesi konusu üzerinde de duruluyor.
YILIN İKİNCİ YARISI ADIM ATILACAK
Yapılacak bu çalışmaların hayata geçirilmesiyle düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyenler arasında bir denge sağlanırken, emeklilerin durumu da düzeltilmiş olacak. Böylece en düşük emekli maaşı uygulamasına da gerek kalmayacak. Düzenlemelerin ekonomik programın meyvelerini vereceği 2027 yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ancak bu yılın ikinci yarısında itibaren emekliler ile ilgili bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bunun uygulamaya başlanması planlanan ve "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulama kapsamında da olabileceğinin altı çiziliyor.
Haber: Zübeyde Yalçın