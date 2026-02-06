Emeklilik sisteminde köklü değişiklik: Prime göre maaş çalışması ve ortak zam masada

AK Parti emeklilikte değişiklik için düğmeye bastı.

FARKLI ARTIŞA ÇÖZÜM

Bu makasın prim ödemelerine göre tekrar bir düzene sokulmasının gerektiği belirtiliyor. Emeklilik sistemi, emekli maaşları ile ilgili katsayı konusu, en düşük maaş ile diğer emekli maaşları arasındaki dengesizlik gibi konularda çalışma başlatıldı. Masadaki bir başka konu ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılan zamların farklı olması. Bu yıl başında memur emeklilerine yüzde 18.60, işçi ve Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 12.19 zam verildi. Yapılan çalışma kapsamında bu farkın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere ortak bir zam verilmesi konusu üzerinde de duruluyor.