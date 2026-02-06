İzmir ve Muğla'yı sel aldı! 1938'den sonra bir ilk: Yağış 6 günde aylık ortalamayı geride bıraktı

Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı. Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.

Bodrum ilçesinde gece boyu etkili olan kuvvetli sağanağın ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildi. Cadde ve sokaklar dereye döndü.

MENTEŞE'DE 24 SAATTE METREKAREYE 96,5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü. Kentte aralıklarla birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu üzerindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Sabah saatlerinden itibaren Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi birimleri sahada çalışma yürüttü.Bazı vatandaşlar temizlik çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürütürken bazı vatandaşlar da belediye ekiplerinden destek istedi.

Bazı bölgelerde küçükbaş ve kümes hayvanlarının telef olduğu öğrenilirken, çok sayıda araç hasar aldı.

Muğla'da sel

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Yağışların başladığı andan itibaren 474 araç, 59 iş makinesi, 100 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 1,127 personel ile sahada görev yaparak vatandaşlarımızın yanında olduk. Gece boyunca fedakarca çalışan AFAD, İtfaiye, MUSKİ, DSİ, Emniyet, Jandarma, sivil toplum kuruluşları, ADM Elektrik, Bodrum Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Sahil Güvenlik ve Karayolları personeline teşekkür ederiz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullandı.

"BODRUM YOĞUN YAĞIŞ ALDI"

Çalışmaları takip eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, ilçede sağanağını gece boyu etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirten Özsert, "Bodrum dün itibariyle yoğun yağış altında kaldı. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü. Bitez bölgemizde bu rakam oldukça yukarıda gibiydi. 132 personel, 60 araç ile gece boyunca sahadaydık. 109 ev ve iş yerimiz su baskını altında kaldı, 9 vatandaşımız ve 4 araç kurtarıldı. Zarar gören ev ve iş yerlerinde ekiplerimiz su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıyor." dedi.