İzmir ve Muğla'yı sel aldı! 1938'den sonra bir ilk: Yağış 6 günde aylık ortalamayı geride bıraktı
Muğla ve İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı. Bodrum ilçesinde gece boyu etkili olan kuvvetli sağanağın ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İzmir'de şubat ayının ilk 6 gününde metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü. Güzelyalı'da 1938'den bu yana tutulan aylık yağış verilerine göre 100,9 kilogram olan şubat ayı ortalaması bu yağışla birlikte bir hafta dolmadan geride bırakıldı. Muğla Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Muğla ve İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
1938'DEN BU YANA BİR İLK
İzmir'de şubat ayının ilk 6 gününde metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü. Güzelyalı'da 1938'den bu yana tutulan aylık yağış verilerine göre 100,9 kilogram olan şubat ayı ortalaması bu yağışla birlikte bir hafta dolmadan geride bırakıldı.
İZMİR'DE YOL ÇÖKTÜ
İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı. İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı. Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi."dedi.
MENTEŞE'DE 24 SAATTE METREKAREYE 96,5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü. Kentte aralıklarla birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu üzerindeki bazı tarım alanlarını su bastı.
Düğerek Mahallesi'nde su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.
BELEDİYE EKİPLERİ GECE BOYU MESAİ YAPTI
Kentte özellikle gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle belediye ekipleri mazgallarda temizlik yaptı.
Menteşe'nin 13 mahallesinde 56 farklı noktada yaşanan olumsuzluklara müdahale eden ekipler Yeniköy, Kötekli, Yeşilyurt ve Yerkesik mahallelerinde vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine çalışma yaptı.
ÇOK SAYIDA DÜKKANI SU BASTI
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde gece etkili olan sağanağın ardından ilçelerde temizlik çalışması başlatıldı.
Bodrum ilçesinde gece boyu etkili olan kuvvetli sağanağın ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildi. Cadde ve sokaklar dereye döndü.
Bazı bölgelerde küçükbaş ve kümes hayvanlarının telef olduğu öğrenilirken, çok sayıda araç hasar aldı.
Bitez sahilinde birçok işletmeyi su bastı. İşletmelerin masa ve sandalyeleri sürüklendi. Sahil boyunca derelerden gelen atıklar da alanı kapladı.
Sabah saatlerinden itibaren Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi birimleri sahada çalışma yürüttü.Bazı vatandaşlar temizlik çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürütürken bazı vatandaşlar da belediye ekiplerinden destek istedi.
Kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı.
VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA
Muğla Valisi İdris Akbıyık sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Yağışların başladığı andan itibaren 474 araç, 59 iş makinesi, 100 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 1,127 personel ile sahada görev yaparak vatandaşlarımızın yanında olduk. Gece boyunca fedakarca çalışan AFAD, İtfaiye, MUSKİ, DSİ, Emniyet, Jandarma, sivil toplum kuruluşları, ADM Elektrik, Bodrum Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Sahil Güvenlik ve Karayolları personeline teşekkür ederiz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullandı.
"BODRUM YOĞUN YAĞIŞ ALDI"
Çalışmaları takip eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, ilçede sağanağını gece boyu etkili olduğunu söyledi.
Ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirten Özsert, "Bodrum dün itibariyle yoğun yağış altında kaldı. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü. Bitez bölgemizde bu rakam oldukça yukarıda gibiydi. 132 personel, 60 araç ile gece boyunca sahadaydık. 109 ev ve iş yerimiz su baskını altında kaldı, 9 vatandaşımız ve 4 araç kurtarıldı. Zarar gören ev ve iş yerlerinde ekiplerimiz su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıyor." dedi.
MARMARİS İLÇESİNDE DE METREKAREYE 98.5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye Marmaris ilçesinde de metrekareye 98.5 kilogram yağış düştü.
Kırsal mahallelerin yanı sıra Turunç ve İçmeler Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrasında geceden beri süren temizlik çalışması devam ediyor.
İçmeler Mahallesi'nde 25 evi su bastı. Vatandaşların kendi imkanlarının yanında büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına destek veriyor.
Karayolları, DSİ ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sağanaktan etkilenen mahallelerde, kara yolu, dere ve orman yollarında temizlik çalışması yürütüyor.
Öte yandan, yat limanı ve sahildeki işletmelerde dün etkili olan fırtınanın ardından bazı işletmeler de zarar gördü. Tente, açılır kapanır cam sistemleri, dekoratif malzemeleri ve korkulukları kırılan işletmeler onarım ve temizlik çalışması yürütüyor.