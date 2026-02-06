Meteoroloji’den 20 ile kodlu uyarı: Sağanak yağmur ve fırtına aynı anda geliyor! 6 Şubat il il hava durumu

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir'de yağışların tekrar kuvvetleneceğini, 23 Şubat'a kadar yağışların süreceğini belirtti.

Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için kuvvetli sağanak ve sel riski nedeniyle sarı kodlu uyarı verilirken, Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt için fırtına uyarısı yapıldı.

Muğla ve İzmir'de etkili olan kuvvetli yağışlar iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 24 saat için Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış, birçok bölgede 40-80 km/saat hıza ulaşabilecek güneyli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji önümüzdeki 24 saat için özellikle Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış, birçok bölgede ise güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, 40-80 km/saat hıza ulaşabilecek rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. İşte 6 Şubat il il hava durumu!

Muğla ve İzmir'de etkili olan kuvvetli yağışlar iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, Meteoroloji uzmanları bölgede riskin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. A Haber'e konuk olan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yaşanan facianın nedenlerini ve önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu beklentilerini canlı yayında değerlendirdi.

"BU YAĞIŞLAR GÜNLERDİR GELİYORUM DİYORDU"

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yaşananların sürpriz olmadığını belirterek, kuvvetli yağışların günler öncesinden uyarıldığını söyledi. Tek, özellikle Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya çevrelerinde Akdeniz üzerinden gelen sistemin gün boyu etkili olduğunu ifade etti.

Son haftalarda bölgede yağışların aralıklarla ama sürekli devam ettiğine dikkat çeken Tek, yüksek deniz suyu sıcaklıkları ile Orta Akdeniz'den gelen serin havanın, yağışların şiddetini artırdığını vurguladı. Yağışların şu an için etkisini kaybettiğini ancak yeni sistemlerin yolda olduğunu belirtti.

Yaşanan can kayıplarının büyük üzüntü yarattığını dile getiren Adil Tek, Türkiye'nin artık doğa kaynaklı afetleri çok daha sık yaşadığını söyledi. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Tek, meteorolojik afetlerin de artarak devam ettiğini ifade etti.

Tek, bireysel önlemler kadar merkezi ve yerel yönetimlerin de sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak, "Bir afet ülkesinde yaşadığımızın farkında olmalıyız. Ne yazık ki hala yeterince hazırlıklı değiliz"dedi.