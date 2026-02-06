Meteoroloji’den 20 ile kodlu uyarı: Sağanak yağmur ve fırtına aynı anda geliyor! 6 Şubat il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat için 20 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgede sağanak yağış ve fırtına aynı anda etkili olacak, bazı kesimlerde kuvvetli yağış, yükseklerde kar, güneyde toz taşınımı ve doğuda çığ riski bekleniyor.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 24 saat için Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış, birçok bölgede 40-80 km/saat hıza ulaşabilecek güneyli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yaptı.
- Muğla ve İzmir'de etkili olan kuvvetli yağışlar iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
- Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için kuvvetli sağanak ve sel riski nedeniyle sarı kodlu uyarı verilirken, Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt için fırtına uyarısı yapıldı.
- Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir'de yağışların tekrar kuvvetleneceğini, 23 Şubat'a kadar yağışların süreceğini belirtti.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu uyarısı yapıldı.
Meteoroloji önümüzdeki 24 saat için özellikle Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış, birçok bölgede ise güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, 40-80 km/saat hıza ulaşabilecek rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. İşte 6 Şubat il il hava durumu!
KUVVETLİ YAĞIŞ CAN ALDI: UZMANLAR UYARDI, RİSK DEVAM EDİYOR
Muğla ve İzmir'de etkili olan kuvvetli yağışlar iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, Meteoroloji uzmanları bölgede riskin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. A Haber'e konuk olan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yaşanan facianın nedenlerini ve önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu beklentilerini canlı yayında değerlendirdi.
"BU YAĞIŞLAR GÜNLERDİR GELİYORUM DİYORDU"
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yaşananların sürpriz olmadığını belirterek, kuvvetli yağışların günler öncesinden uyarıldığını söyledi. Tek, özellikle Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya çevrelerinde Akdeniz üzerinden gelen sistemin gün boyu etkili olduğunu ifade etti.
Son haftalarda bölgede yağışların aralıklarla ama sürekli devam ettiğine dikkat çeken Tek, yüksek deniz suyu sıcaklıkları ile Orta Akdeniz'den gelen serin havanın, yağışların şiddetini artırdığını vurguladı. Yağışların şu an için etkisini kaybettiğini ancak yeni sistemlerin yolda olduğunu belirtti.
Yaşanan can kayıplarının büyük üzüntü yarattığını dile getiren Adil Tek, Türkiye'nin artık doğa kaynaklı afetleri çok daha sık yaşadığını söyledi. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Tek, meteorolojik afetlerin de artarak devam ettiğini ifade etti.
Tek, bireysel önlemler kadar merkezi ve yerel yönetimlerin de sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak, "Bir afet ülkesinde yaşadığımızın farkında olmalıyız. Ne yazık ki hala yeterince hazırlıklı değiliz"dedi.
YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYIYOR: HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ?
Uzman değerlendirmesine göre dünkü sistemi oluşturan yağış hattı doğuya doğru kaymaya başladı. Şu anda Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde yağışlar devam ediyor ancak sel oluşturacak şiddette değil.
İç Anadolu'da Eskişehir, Kütahya ve Ankara'nın batı ilçeleri, ilerleyen saatlerde ise Ankara genelinde yağış bekleniyor. İstanbul'da Anadolu Yakası'nda yağış sürerken, sistemin Batı ve Orta Karadeniz'e doğru ilerlemesi öngörülüyor.
DOĞUDA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR
Yağışların doğuya ilerlemesiyle birlikte Sivas'tan sonra yağmurun yer yer kara döneceğini belirten Tek, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde kar yağışının etkili olacağını söyledi. Diyarbakır'ın kuzeyinden itibaren yağışların büyük ölçüde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
HAFTA SONU İÇİN YENİ UYARI: AYNI BÖLGELER RİSK ALTINDA
Meteoroloji uzmanı, hafta sonu için yeniden uyarıda bulundu. Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir başta olmak üzere aynı bölgelerde yağışların tekrar kuvvetleneceğini belirten Tek, özellikle gece saatlerinde yağış şiddetinin artabileceğini söyledi. İstanbul'da da yağışların aralıklarla süreceği ifade edildi.
İSTANBUL'DA HAVA SICAK AMA YAĞIŞLI
İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Tek, gün içinde sıcaklığın 14–15 dereceye kadar çıkacağını söyledi. Öğle saatlerinde yağışın zayıflaması beklenirken, akşam saatlerinde yeni bir sistemle birlikte yağmurun yeniden etkili olacağı bildirildi.
Cumartesi ve pazar günü de İstanbul'da yağışların devam etmesi beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
"BU KIŞ FARKLI: YAĞIŞLAR 23 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK"
Adil Tek, bu yıl ocak ve şubat aylarının geçmiş yıllardan farklı seyrettiğini belirtti. Afrika ve Sibirya üzerindeki yüksek basınç sistemlerinin Türkiye'ye yağışlı hava taşıdığını ifade eden Tek, 23 Şubat'a kadar yağışların süreceğini, bu tarihten sonra ise yağışlarda azalma yaşanacağını söyledi.
Mart ayının ortasından sonra yağışların daha çok yağmur şeklinde olacağını belirten Tek, İstanbul için artık kar beklentisinin kalmadığını da sözlerine ekledi.
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Ayrıca Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgârın yer yer 40–80 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu vurgulanırken, yetkililer vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
20 İLE SARI KODLU ALARM VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğlaiçin kuvvetli sağanak ve sel riski nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde ani yağışlara bağlı olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Öte yandan Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt için rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği fırtına beklendiği bildirildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olunmasını istedi.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
- Kırklareli 8/13 derece.
- İstanbul 10/14 derece.
- Denizli 8/17 derece.
- İzmir 10/17 derece.
- Adana 11/14 derece.
- Ankara 5/8 derece.
- Samsun 9/18 derece.
- Erzurum -10/2 derece.
- Malatya 0/7 derece.
- Kars -12/1 derece
- Diyarbakır 1/12 derece.
- Gaziantep 4/8 derece.