Trabzonspor eski oyuncusu Okay Yokuşlu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer'in her konuda anlaşmaya vardığı tecrübeli orta saha oyuncusu dün Türkiye'ye geldi. Yokuşlu, bugün Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalayacak. Geçen sezon West Bromwich Albion ile 48 maça çıkan Okay Yokuşlu, takımına 1 gol, 1 de asist katkısı sağladı. Fırtına, Okay Yokuşlu ile birlikte bu sezonki dokuzuncu transferine imza atmış olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN