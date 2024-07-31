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Galatasaraylı Emin Bayram Westerlo’da | Resmen duyuruldu

G.Saray’ın stoperi Belçika ekibi ile anlaştı. Transferden 4 milyon Euro kazanacak Aslan, sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Galatasaraylı Emin Bayram Westerlo’da | Resmen duyuruldu

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Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren genç futbolcu Emin Bayram için kararını verdi. Sarı-Kırmızlılar, 21 yaşındaki oyuncunun Westerlo'ya kalıcı transferi konusunda anlaşma sağladı. Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından genç futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti. Westerlo'nun bonservisiyle satın alacağı Emin Bayram için yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan % 50 pay hakkı bulunuyor. Cimbom, 4 milyon Euro bonservis ücreti alacak. Sözleşmeye göre, geri alma hakkı Galatasaray'da olacak. Türkiye'de başka takıma giderse 20 milyon Euro ceza ödenecek. Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.


Emin Bayram geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Westerlo'ya transfer oldu. 21 yaşındaki oyuncu, imza için Belçika'da.

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