15 milyon dolarlık baş yere düştü! Kartel lideri El Mencho öldürüldü
Meksika’nın en kanlı suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera, Jalisco eyaletinde düzenlenen askeri operasyonda etkisiz hale getirildi. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu “El Mencho”nun ölümü sonrası kartel üyeleri sokakları ateşe verdi. Operasyonun ardından Jalisco başta olmak üzere birçok kentte araçlar yakıldı, güvenlik güçleriyle çatışmalar çıktı. Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde silah sesleri yükselirken, panik anları kameralara yansıdı. Yetkililer halka “evde kalın” çağrısı yaptı, toplu taşıma askıya alındı.
Hızlı Özet Göster
- Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera, Jalisco eyaletinin Tapalpa şehrinde düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.
- Operasyonun ardından kartel üyeleri Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.
- Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na kartel üyelerinin baskın düzenlemesi sonucu silah sesleri yükseldi ve panik yaşandı.
- Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka evde kalma çağrısı yaparak toplu taşıma hizmetlerini askıya aldı ve eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
- ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.
Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.
BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.
HALKA EVDE KALIN ÇAĞRISI
Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü. Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.