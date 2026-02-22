15 milyon dolarlık baş yere düştü! Kartel lideri El Mencho öldürüldü

Hızlı Özet Göster Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera, Jalisco eyaletinin Tapalpa şehrinde düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.

Operasyonun ardından kartel üyeleri Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na kartel üyelerinin baskın düzenlemesi sonucu silah sesleri yükseldi ve panik yaşandı.

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka evde kalma çağrısı yaparak toplu taşıma hizmetlerini askıya aldı ve eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Öldürülen kartel lideri El Mencho. (Görseller İHA'dan alınmıştır) BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.