Dev derbi öncesi Galatasaray ve Beşiktaş’tan ortak basın toplantısı

Galatasaray ile Beşiktaş, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. TFF, dev maç öncesi ortak basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecektir. 2 Ağustos Cuma günü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu Amfi Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ortak basın toplantısı, saat 14.30'da başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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