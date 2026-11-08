Şuşa'da "gardaşlık" kelamı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den tarihi mesajlar

Bundan 6 sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan'ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir.





BERABERLİĞİMİZ HER ZAMAN KAİM OLACAK

15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyannameyle, müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın izniyle beraberliğimiz her zaman kaim olacaktır.

Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hakim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımızın bugün ulaştığı ileri seviye ortak irademizin ve gayretlerimizin en somut neticesidir. Bu vesileyle dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dirliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. İnşallah biz de dönem başkanlığımız sırasında teşkilatın daha etkin, daha kurumsal bir yapıya kavuşması için çaba göstereceğiz.

ÖNÜMÜZDE DURAN VAZİFE ZAFERİ KALICI BARIŞ VE İSTİKRARLA TAÇLANDIRMAK

Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Bugün önümüzde duran vazife meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz. Karabağ'da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihyade edilen tarihi miras Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor.

İnşallah bu yolda tecrübemizi paylaşmaya, yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. İşte en son Cebrail'de Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık tesisini kazandırmanın gururunu yaşadık.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla kurulan bu tesis Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin yeni bir nişanesi olmuştur. Ayrıca Ağdam'da 14.500 metrekare büyüklükteki 40 derslikli okulumuzun inşasına da başlandı. İnşallah gelecek sene İlam kardeşimle birlikte açılışını yapacağız.

ŞUŞA'DA GELİRKEN NEREDEN NEREYE GELDİK

Özellikle bugün buraya gelmemiz esnasında yedi ayrı tünelden geçtik. Bu yedi tünel bölgede bir altyapı inşasının ne denli başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve Şuşa'ya gelirken nereden nereye geldik, bunu görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. İnanıyorum ki bir başka geldiğimizde Şuşa çok daha farklı olacak. Fuzuli bir başka, farklı olacak. Çünkü bu işe inanmış, başını koymuş bir lider var, bir kadro var ve bu lider, bu kadro aynı inançla, aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Ben inanıyorum ki Karabağ zaferinin canlıları ve kanlarıyla tarihimize nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Azerbaycanlı kardeşlerimin bu şanlı zaferini bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanınızda olmaya, kederinizi kederimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeye inşallah devam edeceğiz.