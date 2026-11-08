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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in gasbettiği aracın sahibi konuştu: "Siz iyi kurtulmuşsunuz" dediler

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından kaçarken Sakaryalı çiftin cipini gasbeden Arif Sefa Özdemir'in hedef aldığı çift, yaşadıkları dehşeti anlattı. Saldırganın kendilerini silahla tehdit ederek araçlarından indirdiğini söyleyen Kasım Kırcı, 8 kişinin öldürüldüğünü sonradan öğrendiklerinde büyük şok yaşadıklarını belirtti. O anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in gasbettiği aracın sahibi konuştu: "Siz iyi kurtulmuşsunuz" dediler

Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından şüpheli Arif Sefa Özdemir, kaçarken Sakaryalı çiftin 54 ACC 723 plakalı cipini de gasbetti.

Saldırganın silah zoruyla el koyduğu cipin sahibi Kasım Kırcı, yaşadıklarını anlattı. Kurtuldukları için şanslı olduklarını ancak olay nedeniyle üzüldüklerini söyleyen Kasım Kırcı, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Afyonkarahisar'daki saldırının ardından yaşadıkları korku dolu anları anlatan Kasım Kırcı gözyaşlarını tutamadı. (Foto: DHA)Afyonkarahisar'daki saldırının ardından yaşadıkları korku dolu anları anlatan Kasım Kırcı gözyaşlarını tutamadı. (Foto: DHA)

Kırcı, eşiyle kaplıcaya gittiklerini söyleyerek, "Tatil için Afyonkarahisar Gazlıgöl'e gittik. Gezelim dedik. Onun için orada bulunuyorduk. Sonra akşamüzeri köyleri gezmeye çıktık. O sırada başımıza bu olay geldi" dedi.

Saldırganın aracına arkadan çarptığından kaza yaptıklarını düşündüklerini belirten Kırcı, "Arkadan çarptı. Durduk. Birbirimize geçmiş olsun deriz dedik. Adam araçtan indi. Ben de inmiştim. Baktım silahı elinde. 'Arabayı terk edin, uzaklaşın' dedi. Hanım da arabadaydı. Onu da indirdi. Duvarın dibine geçmemizi söyledi. Sonra arabamızı gasbetti. Şiddet uygulamadı" diye konuştu.

Katliam zanlısının gasbettiği 54 ACC 723 plakalı cip, güvenlik güçleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. (Foto: DHA)Katliam zanlısının gasbettiği 54 ACC 723 plakalı cip, güvenlik güçleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. (Foto: DHA)

'OLAYIN BAŞKA DETAYLARINI ÖĞRENDİK'

Saldırganın daha önce 8 kişiyi öldürdüğünden habersiz olduklarını belirten Kırcı, "Biz arabadan uzaklaştık. Arabayı aldı gitti. Ondan sonra gereken yerlere, 112'ye ihbarlarımızı yaptık. Jandarma ve emniyet kuvvetleri geldi. Olayın başka detaylarını öğrendik. Bize, 'Siz iyi kurtulmuşsunuz. Şükredin, sizden önce 8 kişiyi öldürmüş' dediler. Öyle deyince biz de kötü olduk" dedi.

Gazlıgöl'de tatil yaparken saldırganla karşılaşan Sakaryalı çift, ölümden döndüklerini sonradan öğrendi. (Foto: DHA)Gazlıgöl'de tatil yaparken saldırganla karşılaşan Sakaryalı çift, ölümden döndüklerini sonradan öğrendi. (Foto: DHA)

Saldırganın 2 kadın öğretmeni öldürdüğünü de sonradan öğrendiklerini ifade eden Kırcı, olayın etkisini üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek, "Gece saat 22.30-23.00'e kadar bekledik. Emniyet kuvvetlerinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Gece saatlerinde aracımız bulunmuş. Aracı bize teslim ettiler. Yemeğimize kadar bizi düşündüler. Kötü bir olay atlattık" diye konuştu.

Kırcı, "Duyan komşular sanki hacdan ya da umreden gelmişiz gibi ziyaret ediyor. Biz kurtulduk ama 8 kişi öldü, kötü bir olay. Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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