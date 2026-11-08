Gazlıgöl'de tatil yaparken saldırganla karşılaşan Sakaryalı çift, ölümden döndüklerini sonradan öğrendi. (Foto: DHA)

Saldırganın 2 kadın öğretmeni öldürdüğünü de sonradan öğrendiklerini ifade eden Kırcı, olayın etkisini üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek, "Gece saat 22.30-23.00'e kadar bekledik. Emniyet kuvvetlerinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Gece saatlerinde aracımız bulunmuş. Aracı bize teslim ettiler. Yemeğimize kadar bizi düşündüler. Kötü bir olay atlattık" diye konuştu.

Kırcı, "Duyan komşular sanki hacdan ya da umreden gelmişiz gibi ziyaret ediyor. Biz kurtulduk ama 8 kişi öldü, kötü bir olay. Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.