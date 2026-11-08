Enes Kanter’in siyasi tutumu FETÖ firarilerini birbirine düşürdü: Şimşek ağzını bozdu, panik açıklaması geldi
ABD’de her iki siyasi partiye eşit mesafede görünerek lobi faaliyetleri yürüten FETÖ firarileri, Enes Kanter’in ayarsız tutumuyla iç hesaplaşmaya sürüklendi. Ölü elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Kanter’in seçimde Cumhuriyetçilerin yanında konumlanıp Demokrat Partilileri hedef alan sözleri, seçim hezimetinin ardından örgütün ABD’deki yayın organları ve firari isimleri tarafından hedef alındı. Herkül sitesinin eski editörü firari Osman Şimşek, Kanter’e “utanmaz adam” diyerek hakaretler savurdu. FETÖ uzantısı AfSV, Kanter’in örgütü temsil etmediğini öne sürdü. Önder Aytaç ise maskeyi düşüren sözler sarf etti.
ABD'de yıllardır hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanada yaptıkları finansal yardımlarla çift taraflı iklim ikbalini korumaya çalışan ihanet şebekesi FETÖ, vitrine çıkardığı Enes Kanter'in zıvanadan çıkan siyasi tutumuyla örgütsel krizin ortasına düştü.
Örgüt içi kavga, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in "manevi oğlu" olan eski basketbolcu firari Enes Kanter, ABD seçimlerindeki İsrail yanlısı Cumhuriyetçi aday Ken Paxton'a açıkça destek verdi.
Teksas senatörlüğü yarışında kapı kapı dolaşarak oy toplayan firari teröristin çabaları sonuç vermezken sandıktan galip çıkan Demokrat aday James Talarico oldu.
Talarico'nun zaferiyle, Teksas eyaletinde 30 yılı aşkın süredir devam eden Cumhuriyetçi hegemonyası sona erdi.
Firari Kanter ayrıca seçim sürecindeki ABD merkezli Fox News kanalında katıldığı programda Demokrat Parti'nin Michigan Senato adayı Abdul El-Sayed ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi hedef aldı. 2 Kasım'daki konuşmasında Kanter, iki siyasetçinin LGBT haklarına yönelik yaklaşımlarını eleştirerek dini değerlerden taviz verdiklerini öne sürdü.
Kanter, canlı yayındaki konuşmasında, "Bence mevcut Demokrat Parti'ye oy verip aynı zamanda Müslüman olamazsınız. Çünkü savundukları değerler İslam inancıyla bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.
Demokrat siyasetçilerin seçilmek uğruna inanç ilkelerini çiğnediğini savunan Kanter, örgütün ABD'deki "çift taraflı lobicilik" planını boşa düşürdü.
Ayrıca Kanter'in cephe aldığı Abdul El-Sayed de seçimi kazandı.
FETÖ'NÜN GÜNAH KEÇİSİ OLDU
Seçim sürecinde Kanter'e suskun kalan FETÖ'nün kalemşörleri, sandık hezimetinin ardından Enes Kanter'i hedef tahtasına oturttu.
FETÖ'nün kaçak yayın organlarından TR724, 4 Kasım'da yayımladığı haberde Kanter'e eleştiri oklarını yöneltti.
Haberde, Kanter'in sözlerine örgütle iltisaklı gazeteci, yazar ve ilahiyatçı çevrelerin itiraz ettiği belirtildi.
'DİNLERARASI DİYALOG' ZIRVASI PATLADI
Hiç kimsenin oy tercihine bakarak bir başkasının dini kimliğini sorgulayamayacağı vurgulanan haberde, Kanter'in şahsi siyasi görüşlerini dini gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.
Ayrıca söz konusu açıklamaların örgütün propaganda mekanizmalarından biri olan "dinlerarası diyalog" projesine de zarar verdiği kaydedildi.
Kanter'in siyasi hırslar ve kabul görme arayışıyla hareket ettiği aktarıldı.
KAÇAKLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Örgüt içi çatlak firari isimlerin sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. FETÖ mensubu firari ilahiyatçı Ahmet Kurucan, Kanter'in ifadelerine kesinlikle katılmadığını belirterek siyasi tercihler üzerinden inanç sorgulaması yapılamayacağını savundu.
'ÖZEL DEĞİL GENEL' İTİRAFI
Örgüte yakın isimlerden firari Önder Aytaç da 4 Kasım'da yayınladığı "Vitrindeki Adam Enes Kanter: Sevgiyle, Ama Açıkça Bir İkaz" başlıklı yazıda tartışmaya katıldı.
Aytaç, Kanter'in örgüt çevreleriyle özdeşleşen görünür isimlerden biri olduğunu belirterek açıklamalarının yalnızca şahsi görüş olarak algılanmayabileceğine dikkat çekti.
PANİK AÇIKLAMASI: 'BİZİ TEMSİL ETMEZ'
Tırmanan gerilimin ardından FETÖ'nün ABD'deki şemsiye kuruluşlarından Alliance for Shared Values (AfSV), 4 Kasım'da açıklama yayımlamak zorunda kaldı.
Kurumsal metinde isim verilmeden "örgüt mensuplarının şahsi siyasi tercihlerinin bütün yapıyı temsil etmeyeceği" iddia edildi.
"UTANMAZ ADAM!"
Herkül sitesinin eski editörü firari Osman Şimşek ise Enes Kanter'e çok daha sert tepki gösterdi.
Kanter'e "utanmaz adam" diye seslenen Şimşek, "Eğer bunu kişisel bir mesele olarak yaptığınıza inansaydım, tek kelime etmez, susardım. Ama en tuhaf eylemlerinizi bile Hocaefendi'ye danışılmış gibi sunmaktan bıktım artık. Utan sen!" şeklinde konuştu.