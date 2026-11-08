FETÖ’nün yayın organı TR724 başta olmak üzere firari isimler Ahmet Kurucan, Önder Aytaç ve Osman Şimşek, Kanter’i hırslarına yenik düşmek ve örgütsel projeleri baltalamakla suçladı.

Kanter'in siyasi hırslar ve kabul görme arayışıyla hareket ettiği aktarıldı.

Ayrıca söz konusu açıklamaların örgütün propaganda mekanizmalarından biri olan " dinlerarası diyalog " projesine de zarar verdiği kaydedildi.

Hiç kimsenin oy tercihine bakarak bir başkasının dini kimliğini sorgulayamayacağı vurgulanan haberde, Kanter'in şahsi siyasi görüşlerini dini gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

'ÖZEL DEĞİL GENEL' İTİRAFI Örgüte yakın isimlerden firari Önder Aytaç da 4 Kasım'da yayınladığı "Vitrindeki Adam Enes Kanter: Sevgiyle, Ama Açıkça Bir İkaz" başlıklı yazıda tartışmaya katıldı.



Aytaç, Kanter'in örgüt çevreleriyle özdeşleşen görünür isimlerden biri olduğunu belirterek açıklamalarının yalnızca şahsi görüş olarak algılanmayabileceğine dikkat çekti.

PANİK AÇIKLAMASI: 'BİZİ TEMSİL ETMEZ'

Tırmanan gerilimin ardından FETÖ'nün ABD'deki şemsiye kuruluşlarından Alliance for Shared Values (AfSV), 4 Kasım'da açıklama yayımlamak zorunda kaldı.

Kurumsal metinde isim verilmeden "örgüt mensuplarının şahsi siyasi tercihlerinin bütün yapıyı temsil etmeyeceği" iddia edildi.

Herkül sitesinin eski editörü firari Osman Şimşek, Kanter’e “utanmaz adam” diyerek hakaretler savurdu.

"UTANMAZ ADAM!"

Herkül sitesinin eski editörü firari Osman Şimşek ise Enes Kanter'e çok daha sert tepki gösterdi.

Kanter'e "utanmaz adam" diye seslenen Şimşek, "Eğer bunu kişisel bir mesele olarak yaptığınıza inansaydım, tek kelime etmez, susardım. Ama en tuhaf eylemlerinizi bile Hocaefendi'ye danışılmış gibi sunmaktan bıktım artık. Utan sen!" şeklinde konuştu.