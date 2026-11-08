Dünyanın gözü Türkiye'de! COP31 yarın Antalya'da başlıyor: 1,1 milyon metrekarelik dev hazırlık tamamlandı
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9 Kasım Pazartesi günü Antalya'da başlayacak. Dünya liderleri, bakanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturacak zirve için 1,1 milyon metrekarelik alan hazırlandı. 20 Kasım'a kadar sürecek organizasyonda 27 bin 957 güvenlik personeli görev yapacak, ulaşım için 630 çevre dostu otobüs kullanılacak. Resmi iklim müzakerelerinin gerçekleştirileceği Mavi Bölge ile halka yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacak Yeşil Bölge'de hazırlıklar tamamlandı. İşte COP31'in programı, güvenlik tedbirleri ve zirve alanına ilişkin tüm ayrıntılar...
Türkiye, küresel iklim politikalarının ele alınacağı dünyanın en önemli organizasyonlarından COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.
Bu yıl Türkiye'nin başkanlık edeceği konferansa dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, üst düzey yöneticiler, bakanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.
Diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulan "Geleceğin COP'u-Uygulama COP'u" yaklaşımıyla düzenlenecek zirvede, iklim taahhütlerinin somut ve ölçülebilir uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.
DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA! COP31 YARIN BAŞLIYOR
İlk kez 1995 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Taraflar Konferansı, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek COP31'de ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadelede kaydedilen ilerlemeleri değerlendirecek.
Sürdürülebilir kalkınma, temiz enerji, iklim finansmanı, sıfır atık ve yeşil dönüşüm gibi başlıklarda uluslararası müzakereler yürütülecek.
Zirvede ülkeler arasında güven ve iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesi ve iklim hedeflerinin uygulamaya geçirilmesi amaçlanıyor.
COP31 İÇİN 1,1 MİLYON METREKARELİK ALAN HAZIRLANDI
COP31'in resmi toplantıları, üst düzey diplomatik görüşmeleri ve iklim müzakereleri Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek.
527 bin 414 metrekarelik alan içerisinde genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın ve medya merkezi ile restoranlar bulunuyor.
Mavi Bölge'ye girişler Birleşmiş Milletler akreditasyon kurallarına göre gerçekleştirilecek.
Resmi görüşmelerin yanı sıra iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm başlıklarında paneller düzenlenecek.
10 BİN METREKARELİK SIFIR ATIK MÜZESİ
Mavi Bölge'nin dikkat çeken yapılarından biri de 10 bin metrekarelik alanda oluşturulan "Zaman Tüneli" olacak.
Beş yapraklı mimari tasarıma sahip yapı, Sıfır Atık Müzesi olarak hizmet verecek.
Mavi Bölge'de ayrıca "Tropikal Kelebek Bahçesi" de ziyaretçilere doğa, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik konusunda etkileşimli bir deneyim sunacak.
YEŞİL BÖLGE'DE İKLİM ÇÖZÜMLERİ TANITILACAK
Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında zirve alanında çeşitli yapılar oluşturuldu.
Sıfır Atık Hub'ı, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, 7 Bölge 7 Ev Sıfır Atık Mutfağı, Sıfır Atık Müzesi ve Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi COP31 kapsamında hizmet verecek.
Alanda ayrıca Yörük kültürünü yansıtan "Antalya Evi" ile sıfır atık yaklaşımıyla inşa edilen kaplumbağa pavilyonu da bulunacak.
GENEL KURUL SALONUNA "ANADOLU" ADI VERİLDİ
COP31'in salon ve toplantı odalarında Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal mirasını yansıtan isimler kullanılacak.
Mavi Bölge'nin en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" adı verildi.
Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, resmi müzakerelerin gerçekleştirileceği Anadolu Genel Kurul Salonu, 1794 kişilik kapasiteye sahip olacak. 828 kişilik diğer genel kurul salonu ise "Akdeniz Genel Kurul Salonu" olarak adlandırıldı.
Alanda ayrıca "Antalya Salonu" da bulunacak.
5 BİN KİŞİLİK EN BÜYÜK SALONUN ADI "GAZZE"
COP31 Yeşil Bölge'deki 5 bin kişilik en büyük salona "Gazze Salonu" adı verildi.
Zirve alanındaki salonlara Türk-İslam medeniyetine katkı sağlayan isimler de taşındı.
Mavi Bölge'deki iki basın toplantısı salonu, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus Emre'nin isimlerini taşıyacak.
Toplantı odalarında ise Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleri yer alacak.
Yan etkinlik alanları da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleriyle hizmet verecek.
AZİZ SANCAR'DAN MEHMET AKİF ERSOY'A
Yeşil Bölge'deki salon ve toplantı odalarına bilim, sanat, edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerinin adları verildi.
İbn-i Sina, Prof. Dr. Aziz Sancar, Farabi, Mehmet Akif Ersoy, Hacı Bektaş Veli, Cacabey, Ahmet Yesevi, Prof. Dr. Afet İnan, Fatma Aliye, Biruni ve Osman Hamdi Bey'in isimleri COP31 alanında yaşatılacak.
ANADOLU'NUN MEDENİYET MİRASI DÜNYAYA TANITILACAK
Yeşil Bölge'de oluşturulan "Anadolu Bahçesi" ile Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimi uluslararası katılımcılara aktarılacak.
Hititler, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine uzanan kültürel miras; doğayla uyum, misafirperverlik ve sürdürülebilir yaşam temalarıyla ziyaretçilere sunulacak.
COP31'DE ANADOLU MUTFAĞI DA TANITILACAK
Antalya'daki zirvede Türkiye'nin gastronomi kültürü de uluslararası ziyaretçilerle buluşturulacak.
"7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımıyla hazırlanan gastronomi alanında Akdeniz, Gaziantep, Kayseri, Sıfır Atık, Türk Dünyası, Konya ve Karadeniz mutfakları yer alacak. Ziyaretçilere yerel lezzetlerin yanı sıra sürdürülebilir mutfak kültürü de tanıtılacak.
COP31'DE 27 BİN 957 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK
Dünya liderlerinin ve üst düzey yöneticilerin katılacağı zirve için Antalya'da kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personel organizasyon süresince görev yapacak. Yeşil Bölge'de Antalya Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu.
Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, ASAT, Aksu Belediyesi, AKEDAŞ ve ENERYA temsilcileri bulunacak.
5 REVİR, 9 AMBULANS VE 20 MOBİL UMKE EKİBİ
COP31'e katılacak ziyaretçilerin sağlık hizmetlerine hızlı erişimini sağlamak amacıyla zirve alanında sağlık ekipleri konuşlandırılacak.
Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 2 olmak üzere toplam 5 revir hizmet verecek. Sağlık planlaması kapsamında 7 aktif ve 2 yedek ambulans görev yapacak.
Ayrıca Mavi Bölge'de 9, Yeşil Bölge'de 11 olmak üzere toplam 20 mobil UMKE ekibi acil sağlık müdahaleleri için hazır bulunacak.
ULAŞIMDA 630 ÇEVRE DOSTU OTOBÜS KULLANILACAK
Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nin ulaşım planı kapsamında düşük emisyonlu toplu taşıma araçları kullanılacak.
25 farklı belediyeden temin edilen 630 çevre dostu otobüs, organizasyon süresince katılımcıların ulaşımında görev yapacak.
Zirvenin iklim hedefleriyle uyumlu olarak planlanan ulaşım hizmetinde düşük emisyonlu otobüsler tercih edilecek.
COP31'DE KADINLAR VE ÇOCUKLARIN SESİ DUYULACAK
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çeşitli etkinliklerle katılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zirve kapsamında çocukların iklim politikalarında söz sahibi olmasını, kadınların yeşil dönüşüm süreçlerine katılımını ve toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonun iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi açısından önemine dikkat çekti.
BAKAN GÖKTAŞ: "9-20 KASIM'DA ANTALYA'DAYIZ"
COP31 kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere uluslararası katılımcıları davet eden Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel iklim krizinde yeşil sayfaların açılacağı, taahhütlerin yerini uygulamalara bırakacağı COP31'de biz de yerimizi alıyoruz. Bakanlık olarak, çocuklara güçlü bir söz hakkı tanıyan, kadınların fikirlerini yeşil dönüşümün merkezine taşıyan ve toplumsal farkındalığı artıran etkinliklerimizi uluslararası katılımcılarla buluşturuyoruz. İklim aksiyonu için bir dönüm noktası olacak COP31 sahnesinde yürüteceğimiz etkinliklerimize bekliyoruz. 9-20 Kasım'da Antalya'dayız."
ÇOCUKLARIN VE KADINLARIN YEŞİL DÖNÜŞÜME KATILIMI ÖNE ÇIKACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının COP31 kapsamındaki çalışmalarında çocukların görüşlerinin iklim politikalarına yansıtılması ve kadınların yeşil dönüşümde daha etkin rol üstlenmesi hedefleniyor.
Bakanlığın düzenleyeceği etkinliklerde toplumsal farkındalığın artırılması da öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Bakan Göktaş, NSosyal paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının zirve boyunca gerçekleştireceği etkinliklerin takvimine de yer verdi.
COP31 20 KASIM'DA SONA ERECEK
Türkiye'nin başkanlığında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi, 9 Kasım'da başlayarak 20 Kasım'da tamamlanacak.
Konferans boyunca iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, enerji dönüşümü, sıfır atık uygulamaları, iklim finansmanı ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak.
Türkiye, COP31 kapsamında hem küresel iklim müzakerelerine ev sahipliği yapacak hem de Anadolu'nun kültürel mirası, gastronomisi ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarını dünya ile buluşturacak.