COP31 kapsamında 1,1 milyon metrekarelik etkinlik alanı oluşturuldu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

10 BİN METREKARELİK SIFIR ATIK MÜZESİ



Mavi Bölge'nin dikkat çeken yapılarından biri de 10 bin metrekarelik alanda oluşturulan "Zaman Tüneli" olacak. Beş yapraklı mimari tasarıma sahip yapı, Sıfır Atık Müzesi olarak hizmet verecek. Mavi Bölge'de ayrıca "Tropikal Kelebek Bahçesi" de ziyaretçilere doğa, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik konusunda etkileşimli bir deneyim sunacak.



YEŞİL BÖLGE'DE İKLİM ÇÖZÜMLERİ TANITILACAK Yeşil Bölge'deki tematik yapı İçerik Türkiye Pavilyonu Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri Bilim Merkezi Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri Yeşil Sanayileşme Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri Dirençli Şehirler Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri Enerji ve Ulaşım Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri Kültür ve Medeniyet Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri COPArt Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri Start-up Zone Yeşil Bölge'de yer alacak tematik yapılardan biri Etkinlikler Sergiler, konserler, paneller, çalıştaylar ve etkileşimli etkinlikler SIFIR ATIK HAREKETİ COP31'DE ÖNE ÇIKACAK



Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında zirve alanında çeşitli yapılar oluşturuldu. Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında zirve alanında çeşitli yapılar oluşturuldu. Sıfır Atık Hub'ı, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, 7 Bölge 7 Ev Sıfır Atık Mutfağı, Sıfır Atık Müzesi ve Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi COP31 kapsamında hizmet verecek. Alanda ayrıca Yörük kültürünü yansıtan "Antalya Evi" ile sıfır atık yaklaşımıyla inşa edilen kaplumbağa pavilyonu da bulunacak.

COP31'de 27 bin 957 güvenlik personeli görev yapacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



GENEL KURUL SALONUNA "ANADOLU" ADI VERİLDİ



COP31'in salon ve toplantı odalarında Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal mirasını yansıtan isimler kullanılacak. Mavi Bölge'nin en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" adı verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, resmi müzakerelerin gerçekleştirileceği Anadolu Genel Kurul Salonu, 1794 kişilik kapasiteye sahip olacak. 828 kişilik diğer genel kurul salonu ise "Akdeniz Genel Kurul Salonu" olarak adlandırıldı. Alanda ayrıca "Antalya Salonu" da bulunacak.

İklim değişikliği, temiz enerji ve sıfır atık konuları masaya yatırılacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



5 BİN KİŞİLİK EN BÜYÜK SALONUN ADI "GAZZE"



COP31 Yeşil Bölge'deki 5 bin kişilik en büyük salona "Gazze Salonu" adı verildi. Zirve alanındaki salonlara Türk-İslam medeniyetine katkı sağlayan isimler de taşındı. Mavi Bölge'deki iki basın toplantısı salonu, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus Emre'nin isimlerini taşıyacak. Toplantı odalarında ise Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleri yer alacak. Yan etkinlik alanları da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleriyle hizmet verecek.



COP31de dünyaya anlamlı mesaj: En büyük salona Gazze adı verildi

Antalya'daki COP31 zirvesinde 630 çevre dostu otobüs katılımcıların ulaşımını sağlayacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



AZİZ SANCAR'DAN MEHMET AKİF ERSOY'A



Yeşil Bölge'deki salon ve toplantı odalarına bilim, sanat, edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerinin adları verildi. İbn-i Sina, Prof. Dr. Aziz Sancar, Farabi, Mehmet Akif Ersoy, Hacı Bektaş Veli, Cacabey, Ahmet Yesevi, Prof. Dr. Afet İnan, Fatma Aliye, Biruni ve Osman Hamdi Bey'in isimleri COP31 alanında yaşatılacak.



ANADOLU'NUN MEDENİYET MİRASI DÜNYAYA TANITILACAK



Yeşil Bölge'de oluşturulan "Anadolu Bahçesi" ile Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimi uluslararası katılımcılara aktarılacak. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine uzanan kültürel miras; doğayla uyum, misafirperverlik ve sürdürülebilir yaşam temalarıyla ziyaretçilere sunulacak.



COP31'DE ANADOLU MUTFAĞI DA TANITILACAK



Antalya'daki zirvede Türkiye'nin gastronomi kültürü de uluslararası ziyaretçilerle buluşturulacak. "7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımıyla hazırlanan gastronomi alanında Akdeniz, Gaziantep, Kayseri, Sıfır Atık, Türk Dünyası, Konya ve Karadeniz mutfakları yer alacak. Ziyaretçilere yerel lezzetlerin yanı sıra sürdürülebilir mutfak kültürü de tanıtılacak.