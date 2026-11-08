Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele ve güvenlik alanında önemli bir mutabakata varıldı. İki ülkenin ortak basın açıklamasında, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve PKK terör örgütü unsurlarının bölgedeki varlığının sona erdirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı. Mutabakat kapsamında Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devredilmesi için de yeni bir süreç başlatılıyor.

İletişim Başkanlığından yapılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Ortak Basın Açıklaması"nda şu ifadeler kullanıldı: 1. Türkiye ve Irak makamları; iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etmektedir.