Takdire şayan kararlılık vurgusu! Türkiye-Irak arasında Terörsüz Bölge adımı: Başika-Zilikan detayı...
Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele ve güvenlik alanında kritik bir mutabakata imza atıldı. Sincar'da PKK terör örgütünün varlığının tamamen sona erdirilmesi için ortak irade teyit edilirken, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli devri için süreç başlatıldı. İki ülke, terörle mücadeledeki gelişmeleri birlikte denetlemek üzere Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini de devreye alacak.
Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele ve güvenlik alanında önemli bir mutabakata varıldı.
İki ülkenin ortak basın açıklamasında, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve PKK terör örgütü unsurlarının bölgedeki varlığının sona erdirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı. Mutabakat kapsamında Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devredilmesi için de yeni bir süreç başlatılıyor.
İletişim Başkanlığından yapılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti Ortak Basın Açıklaması"nda şu ifadeler kullanıldı:
1. Türkiye ve Irak makamları; iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etmektedir.
2. Türk tarafı; liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etmektedir.
3. Taraflar PKK terör örgütünün mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, daha önce mutabık kalındığı üzere Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesi yönünde karar almıştır.