Havaların soğumasıyla katil İsrail'in aylardır sürdürdüğü soykırım ve insanlık dışı ablukası altındaki Gazze Şeridi, bu kez şiddetli sağanak yağışların ve dondurucu soğukların yarattığı büyük bir felaketle sarsılıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 350 bin yerinden edilmiş Filistinlinin yoğun yağış nedeniyle çadırları su altında kaldığı için geceyi dışarıda geçirdiğini ve çocukların donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Gazze'de şiddetli yağışlar binlerce Filistinlinin çadırını sular altında bıraktı. (Foto: AFP) "DÜNYA NEYİ BEKLİYOR?" Burş, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de yerinden edilmiş 350 bin kişinin çadırlarının yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını, bu kişilerin soğukta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Binlerce çadır sınır kapılarında bekletilirken insanların geceyi dışarıda geçirdiğini anlatan Burş, "Dünya neyi bekliyor? Çocukların hastaneye donmuş ya da dehidrasyon geçirmiş olarak gelmesini mi?" diye sordu.