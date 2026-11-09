Gazze'de insanlık dramı büyüyor! Sağlık Bakanı Burş: Çocuklar için dünya neyi bekliyor?
Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yaşam mücadelesini daha da ağırlaştırdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 350 bin Filistinlinin çadırlarının sular altında kaldığını ve geceyi açıkta geçirmek zorunda kaldığını belirterek, çocukların donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Burş, uluslararası topluma sınır kapılarının açılması ve çadır girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.
Havaların soğumasıyla katil İsrail'in aylardır sürdürdüğü soykırım ve insanlık dışı ablukası altındaki Gazze Şeridi, bu kez şiddetli sağanak yağışların ve dondurucu soğukların yarattığı büyük bir felaketle sarsılıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 350 bin yerinden edilmiş Filistinlinin yoğun yağış nedeniyle çadırları su altında kaldığı için geceyi dışarıda geçirdiğini ve çocukların donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
"DÜNYA NEYİ BEKLİYOR?"
Burş, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de yerinden edilmiş 350 bin kişinin çadırlarının yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını, bu kişilerin soğukta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
Binlerce çadır sınır kapılarında bekletilirken insanların geceyi dışarıda geçirdiğini anlatan Burş, "Dünya neyi bekliyor? Çocukların hastaneye donmuş ya da dehidrasyon geçirmiş olarak gelmesini mi?" diye sordu.
"ÇOCUKLARI KORUYUN"
Uluslararası topluma seslenen Burş, "Çocukları koruyun, sınır kapılarını açın ve inşaat malzemeleri ile çadır girişine izin verin." diyerek çağrıda bulundu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 7 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilmişti.
Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve farklı bölgelerde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.