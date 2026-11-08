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Emekliye ocakta iki ayrı zam ihtimali! 25, 30 ve 40 bin TL maaş alanları bekleyen hesap

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammı için çalışmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik formüller üzerinde çalışmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon farkına ilave refah payı verilmesinin gündemde olduğunu açıklarken, düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yapılacağını söyledi. Masada yüzde 10 refah payı ve 10 bin TL seyyanen zam senaryoları öne çıkarken, 25 bin, 30 bin ve 40 bin TL maaş alan emekliler için olası yeni maaş hesaplamaları da gündeme geldi.

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Emekliye ocakta iki ayrı zam ihtimali! 25, 30 ve 40 bin TL maaş alanları bekleyen hesap

Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen milyonlarca emekli için yeni düzenleme hazırlıkları sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, emeklilerin alım gücünü artıracak seçenekleri değerlendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, yeni dönemde yalnızca enflasyon farkıyla yetinilmeyebileceğini ortaya koydu. Bakan Işıkhan, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilave refah payı verilmesinin düşünüldüğünü belirterek çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Emekliler, ocak ayında maaşlarına yansıtılacak yeni artışın ayrıntılarını bekliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emekliler, ocak ayında maaşlarına yansıtılacak yeni artışın ayrıntılarını bekliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BAKAN IŞIKHAN'DAN PRİM GÜNÜ VE KAZANÇ VURGUSU

Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Vedat Işıkhan, artışın dağıtımında hakkaniyet ilkesinin gözetileceğini söyledi.

Video Oynatma İkonu Yüzde 20 artış ve 10 bin TL seyyanen zam hesabı

Işıkhan, özellikle düşük prim ödeyen Bağ-Kur'luların durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilaveten de bir refah payı düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya dikkat edeceğiz. Emeklilerimize ne kadar çok pay verebilirsek, ne kadar çok artı sağlayabilirsek bundan inanılmaz derecede mutluluk duyarız."

Bakan Vedat Işıkhan, emekli aylıklarında refah payı seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Bakan Vedat Işıkhan, emekli aylıklarında refah payı seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

En düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmesinde ise tarım Bağ-Kur'luları ve esnaf Bağ-Kur'luların yatırdığı prim gün sayısı ile bildirilen kazançların düşük olmasının önemli bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Bu açıklama, yeni düzenlemede emeklilerin yalnızca mevcut maaşlarının değil, çalışma hayatı boyunca ödedikleri primlerin ve kazançlarının da gündeme gelebileceğine işaret etti.

Yeni hesaplamada emeklilerin prim günleri ve çalışma dönemindeki kazançları da önem taşıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yeni hesaplamada emeklilerin prim günleri ve çalışma dönemindeki kazançları da önem taşıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 10'A ULAŞABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon verilerine göre belirlenecek.

Mevcut hesaplamalarda ilk dört aylık enflasyonla oluşan artış yüzde 8,28 seviyesinde bulunuyor. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla altı aylık zam oranı kesinleşecek.

Altı aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Altı aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

27 KASIM VURGUSU

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de ocak ayında oluşması beklenen zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, altı aylık enflasyonun yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10 enflasyon artışı alabileceğini belirtti. Memur emeklileri açısından ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yaklaşık yüzde 8'lik artışın söz konusu olabileceğini ifade etti.

Erdem, düzenlemenin takvimine ilişkin de 27 Kasım sonrasında Meclis gündemine gelmesini ve ocak ayına kadar yasalaşmasını beklediğini söyledi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ocak zammına ilişkin düzenlemenin Meclis takvimine dikkat çekti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ocak zammına ilişkin düzenlemenin Meclis takvimine dikkat çekti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

REFAH PAYI SENARYOSU: MAAŞLARA YÜZDE 20 ARTIŞ İHTİMALİ

Enflasyon zammının ardından emekliler için ikinci bir artış seçeneği de gündemde. Buna göre yüzde 10'luk enflasyon artışına ilave yüzde 10 refah payı verilmesi durumunda toplam artış yüzde 20'ye ulaşabilecek.

Ekranlara yansıyan olası hesaplama tablosunda mevcut maaşlara yüzde 10 enflasyon ve yüzde 10 refah payı eklenmesiyle ortaya çıkan rakamlar şöyle:

REFAH PAYIYLA OLASI ZAM SENARYOSU
MEVCUT MAAŞ
ZAM ORANI %20
YENİ MAAŞ
25 BİN TL
%10 ENFLASYON +
%10 REFAH PAYI
30 BİN TL
30 BİN TL
%10 ENFLASYON +
%10 REFAH PAYI
36 BİN TL
40 BİN TL
%10 ENFLASYON +
%10 REFAH PAYI
48 BİN TL

Yüzde 10 enflasyon artışına yüzde 10 refah payı eklenmesiyle zam oranı yüzde 20'ye çıkabilecek. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yüzde 10 enflasyon artışına yüzde 10 refah payı eklenmesiyle zam oranı yüzde 20'ye çıkabilecek. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ: 10 BİN TL İLAVE ARTIŞ

Masadaki bir diğer seçenek ise enflasyon zammının yanı sıra seyyanen artış yapılması.

Bu senaryoda yüzde 10'luk enflasyon artışının ardından emekli maaşlarına 10 bin TL ilave ödeme yapılması halinde yeni maaşlar yeniden hesaplanıyor.

Olası seyyanen zam tablosuna göre:

SEYYANEN ARTIŞLA OLASI ZAM SENARYOSU
MEVCUT MAAŞ
SEYYANEN ARTIŞ
YENİ MAAŞ
25 BİN TL
10 BİN TL
37 BİN 500 TL
30 BİN TL
10 BİN TL
43 BİN TL
40 BİN TL
10 BİN TL
54 BİN TL

Milyonlarca emeklinin gözü şimdi ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye çevrildi.

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