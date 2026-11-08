Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen milyonlarca emekli için yeni düzenleme hazırlıkları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, emeklilerin alım gücünü artıracak seçenekleri değerlendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, yeni dönemde yalnızca enflasyon farkıyla yetinilmeyebileceğini ortaya koydu. Bakan Işıkhan, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilave refah payı verilmesinin düşünüldüğünü belirterek çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Emekliler, ocak ayında maaşlarına yansıtılacak yeni artışın ayrıntılarını bekliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) BAKAN IŞIKHAN'DAN PRİM GÜNÜ VE KAZANÇ VURGUSU Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Vedat Işıkhan, artışın dağıtımında hakkaniyet ilkesinin gözetileceğini söyledi. Yüzde 20 artış ve 10 bin TL seyyanen zam hesabı Işıkhan, özellikle düşük prim ödeyen Bağ-Kur'luların durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilaveten de bir refah payı düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya dikkat edeceğiz. Emeklilerimize ne kadar çok pay verebilirsek, ne kadar çok artı sağlayabilirsek bundan inanılmaz derecede mutluluk duyarız."