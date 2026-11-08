Emekliye ocakta iki ayrı zam ihtimali! 25, 30 ve 40 bin TL maaş alanları bekleyen hesap
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammı için çalışmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik formüller üzerinde çalışmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon farkına ilave refah payı verilmesinin gündemde olduğunu açıklarken, düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yapılacağını söyledi. Masada yüzde 10 refah payı ve 10 bin TL seyyanen zam senaryoları öne çıkarken, 25 bin, 30 bin ve 40 bin TL maaş alan emekliler için olası yeni maaş hesaplamaları da gündeme geldi.
Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen milyonlarca emekli için yeni düzenleme hazırlıkları sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, emeklilerin alım gücünü artıracak seçenekleri değerlendiriyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, yeni dönemde yalnızca enflasyon farkıyla yetinilmeyebileceğini ortaya koydu. Bakan Işıkhan, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilave refah payı verilmesinin düşünüldüğünü belirterek çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN PRİM GÜNÜ VE KAZANÇ VURGUSU
Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Vedat Işıkhan, artışın dağıtımında hakkaniyet ilkesinin gözetileceğini söyledi.
Işıkhan, özellikle düşük prim ödeyen Bağ-Kur'luların durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilaveten de bir refah payı düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya dikkat edeceğiz. Emeklilerimize ne kadar çok pay verebilirsek, ne kadar çok artı sağlayabilirsek bundan inanılmaz derecede mutluluk duyarız."
En düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmesinde ise tarım Bağ-Kur'luları ve esnaf Bağ-Kur'luların yatırdığı prim gün sayısı ile bildirilen kazançların düşük olmasının önemli bir sorun oluşturduğunu belirtti.
Bu açıklama, yeni düzenlemede emeklilerin yalnızca mevcut maaşlarının değil, çalışma hayatı boyunca ödedikleri primlerin ve kazançlarının da gündeme gelebileceğine işaret etti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 10'A ULAŞABİLİR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon verilerine göre belirlenecek.
Mevcut hesaplamalarda ilk dört aylık enflasyonla oluşan artış yüzde 8,28 seviyesinde bulunuyor. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla altı aylık zam oranı kesinleşecek.
27 KASIM VURGUSU
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de ocak ayında oluşması beklenen zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdem, altı aylık enflasyonun yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10 enflasyon artışı alabileceğini belirtti. Memur emeklileri açısından ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yaklaşık yüzde 8'lik artışın söz konusu olabileceğini ifade etti.
Erdem, düzenlemenin takvimine ilişkin de 27 Kasım sonrasında Meclis gündemine gelmesini ve ocak ayına kadar yasalaşmasını beklediğini söyledi.
REFAH PAYI SENARYOSU: MAAŞLARA YÜZDE 20 ARTIŞ İHTİMALİ
Enflasyon zammının ardından emekliler için ikinci bir artış seçeneği de gündemde. Buna göre yüzde 10'luk enflasyon artışına ilave yüzde 10 refah payı verilmesi durumunda toplam artış yüzde 20'ye ulaşabilecek.
Ekranlara yansıyan olası hesaplama tablosunda mevcut maaşlara yüzde 10 enflasyon ve yüzde 10 refah payı eklenmesiyle ortaya çıkan rakamlar şöyle:
SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ: 10 BİN TL İLAVE ARTIŞ
Masadaki bir diğer seçenek ise enflasyon zammının yanı sıra seyyanen artış yapılması.
Bu senaryoda yüzde 10'luk enflasyon artışının ardından emekli maaşlarına 10 bin TL ilave ödeme yapılması halinde yeni maaşlar yeniden hesaplanıyor.
Olası seyyanen zam tablosuna göre:
Milyonlarca emeklinin gözü şimdi ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye çevrildi.