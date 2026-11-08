ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece ABD'nin İran'a yeniden saldırma ihtimalinin "son derece düşük" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında açıklamalarda bulundu (Foto: AA)

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ SALDIRI AÇIKLAMASI

ABD'nin İran'a yeniden saldırma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Trump, "İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım ama onlara çok sert vurduk." değerlendirmesinde bulundu.