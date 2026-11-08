Trump'tan İran'a yeni saldırı tehdidi! ABD ordusu hazır bekliyor: "Bir saatte yıkabileceğimiz 38 köprü var"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük görse de Tahran'a açık gözdağı verdi. Nükleer müzakereler ve Hürmüz Boğazı üzerinden mesaj veren Trump, ABD ordusunun bölgede hazır beklediğini belirterek, "Listemizde bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak." sözleriyle tehditte bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece ABD'nin İran'a yeniden saldırma ihtimalinin "son derece düşük" olduğunu belirtti.
Trump, CNN'e telefonla verdiği mülakatta İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TRUMP'TAN İRAN'A YENİ SALDIRI AÇIKLAMASI
ABD'nin İran'a yeniden saldırma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.
Trump, "İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım ama onlara çok sert vurduk." değerlendirmesinde bulundu.
"BİR SAAT İÇİNDE YIKABİLECEĞİMİZ 38 KÖPRÜ VAR"
İran'ın mali açıdan zayıf bir konumda olduğunu ileri süren Trump, yeni bir saldırı emri vermesi durumunda ABD güçlerinin bölgede hazır beklediğine işaret etti.
ABD'nin yeniden saldırması halinde İran'daki altyapı hedeflerinin belirlendiğini söyleyen Trump, "Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak." dedi.
"YENİDEN İNŞA ETMEK 10 YIL SÜRER"
İran'ın altyapısını yok etmeyi tercih etmediğini belirten Trump, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer. Köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür." ifadelerini kullandı.
İRAN'IN SAVUNMA KAPASİTESİNE İLİŞKİN İDDİALAR
ABD saldırılarına karşı İran'ın savunma kabiliyetinin bulunmadığını öne süren Trump, ülkenin hava savunma sisteminin yok edildiğini iddia etti.
İran'ın füze kapasitesinin yalnızca yüzde 10'unu, insansız hava aracı kapasitesinin ise yüzde 15'ini koruduğunu aktaran Trump, yeni bir askeri saldırıya "büyük olasılıkla gerek kalmayacağını" yineledi.
Trump, İran'ın "anlaşma yapmayı çok istediğini" savundu.