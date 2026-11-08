YENİ Parti'de "ön" tiyatro! Özgür Özel adaylığı için taşları döşüyor... Krizin "Ağbaba"sı delegelerde
YENİ Parti'de kurultay öncesi "ön seçim" tiyatrosu yaşanıyor. Özgür Özel "tek aday" olarak girdiği sözde yarışta bugün oy kullandı. Partideki taht, baht ve rant kavgası ise hız kazandı. Özel kendi adaylığı için parti yönetimini revize etmeyi planlarken delege listelerinde büyük bir savaş yaşanıyor. Daha önce PM dışında bırakılan Veli Ağbaba'nın çekirdek ekibi delege listelerine yazılmıyor. Nitekim delege savaşı üst düzey bir istifa getirdi.
YENİ Parti'de 14-15 Kasım'da 1. Olağan Kurultay öncesi taht, baht ve rant kavgası hız kazandı.
Geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" konusunda irade beyan eden Genel Başkan Özgür Özel, tek adaylı "ön seçim" tiyatrosunda oyunu kullandı.
Şimdi gözler YENİ Parti'deki PM ve delege kavgasına çevrildi.
Özel'in kendi adaylığına engel olarak gördüğü, Genel Başkanlık koltuğuna gölge ettiğini düşündüğü belirli başlı isimleri tasfiye edeceği ve Parti Meclisi'ni kendince dizayn edeceği kulislerde konuşuluyor.
Nitekim Özel, geçtiğimiz günlerde yeni yönetim kadrosunda farklı siyasi geleneklerden isimlerin bulunabileceğini belirtmişti. Muhafazakâr, milliyetçi, Kürt ve sosyalist demokrat çevrelerden isimlerin de yönetimde yer alabileceğini söylemişti.
PM DIŞINDA BIRAKILAN 4 İSİM
Daha önce Parti Meclisi dışında bırakılan ve adları rüşvet ile yolsuzluk iddialarına karışan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba gibi isimlerin Özel'in yeni yönetim listesinde olup olmayacağı merak konusu.
Öte yandan YENİ Parti'deki "Veli Ağbaba" merkezli delege krizinin yansıması üst düzey bir istifayla görüldü.
KRİZİN "AĞBABA"SI DELEGELERDE: YÜCEER'İN İSTİFASININ PERDE ARKASI
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'de "koltuk hesabı kavgası" olduğunu belirtip zehir zemberek sözlerle istifa etti.
Yüceer, "Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" ifadelerini kullandı.
AĞBABA KONTENJANINDAN... HÜSEYİN CAN GÜNER'İN DE KUZENİ
YENİ Partili kurmaylar tarafından kurultay delegesi olarak listeye yazılmayan Candan Yüceer, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın bir isim.
Aynı zamanda tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in kuzeni olarak biliniyor.
Ağbaba'nın PM'de olmaması ve Ağbaba kontenjanındaki isimlerin delege dahil yapılmaması kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
ÖZEL ADIM ADIM ADAYLIK ZEMİNİNİ OLUŞTURUYOR
Özel, katıldığı canlı yayında "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" sözleriyle kendi adaylığına açıkça yeşil ışık yakmıştı.
YENİ Parti kurultayı sonrası PM'de yapılacak kadro dizaynı Özel'in aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Daha önce Takvim'in gündeme getirdiği planı da doğruladı.
TAKVİM ÖZEL'İN PLANINI YAZMIŞTI
Sürecin başında "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel'in, arka planda aşama aşama kendi cumhurbaşkanlığı adaylığının altyapısını oluşturduğu ortaya çıktı.
Söz konusu strateji, özellikle İmamoğlu hakkındaki şaibeli diploma dosyası ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından çok daha belirgin hâle geldi.
Mansur Yavaş'ı oyun dışına itmek amacıyla cezaevindeki İmamoğlu'nun desteğini de arkasına alan Özel, şartları adım adım kendi lehine olgunlaştırarak nihai adaylık ilanına hazırlanıyor. YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'ndan sonra Özel'in yapacağı kadro revizyonu adaylık planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.