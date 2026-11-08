







KRİZİN "AĞBABA"SI DELEGELERDE: YÜCEER'İN İSTİFASININ PERDE ARKASI



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'de "koltuk hesabı kavgası" olduğunu belirtip zehir zemberek sözlerle istifa etti.



Yüceer, "Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" ifadelerini kullandı.