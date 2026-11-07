Vincenzo Italiano'dan Orkun kararı! Hedef Dolmabahçe'de 6'da 6
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Vincenzo Italiano kadrosunu şekillendirdi. Zorlu randevu öncesi Kartal'ın muhtemel 11'i ve son gelişmeler...
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REKABETTE EN FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1'lik skorlarla aldı.
Siyah-beyazlılar, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da rakibini 4-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği'nin Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da aldığı 3-0'lık sonuç oldu.
İki takım arasındaki bazı karşılaşmalar farklı statlarda da oynandı. Beşiktaş, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da oynadığı maçı 3-0 kazanırken Tüpraş Stadı'nın inşaat sürecinde 2014-2015 sezonundaki iç saha mücadelesini Ankara'da oynadı ve rakibini 2-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDE 31 GALİBİYETİ VAR
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan 48 lig maçında İstanbul temsilcisi 31 galibiyet aldı.
Gençlerbirliği bu karşılaşmalardan 3'ünü kazanırken 14 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş söz konusu maçlarda 85 gol atarken kalesinde 28 gol gördü.
Ankara ekibi, Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini 2000-2001 sezonunda 3-0'lık skorla elde etti. Gençlerbirliği, daha sonra 2020-2021 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-1 kazanarak İstanbul'daki galibiyet sayısını üçe çıkardı.
DOLMABAHÇE'DEKİ SON 2 MAÇI GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki tarihsel üstünlüğüne rağmen son dönemdeki iç saha karşılaşmalarında farklı bir tablo ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, başkent ekibini Dolmabahçe'de ağırladığı son 2 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazanırken 2025-2026 sezonundaki mücadele de Ankara temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş, taraftarı önünde son iki randevuda yenildiği rakibini mağlup ederek bu seriye son vermek istiyor.
BEŞİKTAŞ İLE GENÇLERBİRLİĞİ 97. KEZ KARŞILAŞACAK
İki takım, Süper Lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar oynanan 96 lig maçında Beşiktaş 55, Gençlerbirliği ise 10 galibiyet elde etti. Taraflar, 31 karşılaşmada birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş rakip fileleri 156 kez havalandırırken Gençlerbirliği 66 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekip, rakibine karşı genel galibiyet sayısında belirgin bir üstünlüğe sahip bulunuyor.
DEPLASMANDA SON 3 MAÇTA 11 GOL YEDİ
Gençlerbirliği'nin son haftalardaki deplasman performansı ise dikkat çekiyor.
Başkent ekibi, dış sahada oynadığı son 3 Süper Lig karşılaşmasında gol atamazken kalesinde toplam 11 gol gördü.
Gençlerbirliği, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini ligin ikinci haftasında Göztepe'yi 1-0 yenerek elde etti.
Son lig maçında Alanyaspor'a 5 gol atan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında hem deplasmandaki gol hasretini sona erdirmeyi hem de puan almayı hedefliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇ SONRA KAZANDI
Beşiktaş'ın rakibi Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek moral buldu.
Başkent temsilcisi, 7 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdiği bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.
Kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki farklı galibiyetin ardından İstanbul deplasmanında da puan arayacak.
AVRUPA'DA DA SAHASINDA YENİLMEDİ
Beşiktaş, Süper Lig'deki başarılı iç saha performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'da taraftarı önünde Midtjylland ve Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Crystal Palace karşılaşması ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Böylece Beşiktaş, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında sahasında oynadığı toplam 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.
SON 5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada yalnızca 1 kez galip geldi.
Ligde Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, ardından sahasında Başakşehir'i aynı skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında ise 2-2 berabere kaldı.
Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Celtic deplasmanından 3-2 mağlubiyetle döndü.
Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü. Son 5 resmî maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek kötü gidişata son vermeye çalışacak.
ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Takım kaptanı Orkun Kökçü, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve hücum hattında görev yapan Leandro Trossard, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Bu üç futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri durumunda millî aranın ardından Konyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK MIRETTI
Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.
Sakatlığı devam eden İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ta diğer futbolcuların durumuyla ilgili yeni bir eksiklik bilgisi bulunmazken teknik heyet, millî ara öncesindeki son karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
8 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak millî araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Trossard, Vlahovic
Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Oğulcan, Diabate, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes
DOLMABAHÇE'DE HEDEF 6'DA 6
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak taraftarı önünde kayıpsız ilerledi.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0, Kocaelispor'u 2-1 ve Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmalarda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Gençlerbirliği karşısında da kazanılması halinde siyah-beyazlı ekibin ligdeki iç saha galibiyet serisi 6 maça yükselecek.