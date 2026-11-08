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"Kale" gibi kardeşlik! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa hatırası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla bulunduğu Şuşa'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kentin tarihi simgelerinden Şuşa Kalesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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"Kale" gibi kardeşlik! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa hatırası

Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa'da Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, gardaşlığı pekiştiren bu görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bakü'nün sevincinin Ankara'nın sevinci olduğunu vurguladı ve "Bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamayacak" dedi.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa Kalesi'ni gezdi



Aliyev ise Türkiye ve Azerbaycan birliğinin ebedi olduğunu söyledi. Azerbaycan lideri Başkan Erdoğan için "Türkiye onun önderliğinde dünyada büyük güç" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle geldiği Şuşa'da, Şuşa Kalesini ziyaret etti (Foto: AA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle geldiği Şuşa'da, Şuşa Kalesini ziyaret etti (Foto: AA)



ŞUŞA HATIRASI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla bulunduğu Karabağ'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa Kalesi'nde ʺgardaşlıkʺ pozu (Foto: AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa Kalesi'nde ʺgardaşlıkʺ pozu (Foto: AA)

İki lider, Şuşa'nın tarihi simgelerinden olan kalenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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