Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa'da Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



İki lider, gardaşlığı pekiştiren bu görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bakü'nün sevincinin Ankara'nın sevinci olduğunu vurguladı ve "Bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamayacak" dedi.



Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa Kalesi'ni gezdi





Aliyev ise Türkiye ve Azerbaycan birliğinin ebedi olduğunu söyledi. Azerbaycan lideri Başkan Erdoğan için "Türkiye onun önderliğinde dünyada büyük güç" ifadelerini kullandı.