"Kale" gibi kardeşlik! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa hatırası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla bulunduğu Şuşa'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kentin tarihi simgelerinden Şuşa Kalesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa'da Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
İki lider, gardaşlığı pekiştiren bu görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bakü'nün sevincinin Ankara'nın sevinci olduğunu vurguladı ve "Bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamayacak" dedi.
Aliyev ise Türkiye ve Azerbaycan birliğinin ebedi olduğunu söyledi. Azerbaycan lideri Başkan Erdoğan için "Türkiye onun önderliğinde dünyada büyük güç" ifadelerini kullandı.
ŞUŞA HATIRASI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla bulunduğu Karabağ'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti.
İki lider, Şuşa'nın tarihi simgelerinden olan kalenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.