Dursun Özbek: 8 numara için sıkı çalışıyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in 73. ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Özbek, transferle ilgili, "Hocamızla beraber tespit ettiğimiz açıklarımız var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz" dedi. Galatasaray Başkanı, "8 numara eksik değil de kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Onun için de son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haber vereceğiz ifadelerini kullandı.