Chiesa iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldiği iddia edildi. İtalya'dan Tutto Juve'nin haberine göre; Kara Kartal, Serie A'da Juventus forması giyen Federico Chiesa'nın durumunu ve şartlarını sordu.

Futbolcunun Juventus'tan ayrılması durumunda önceliğinin İngiltere olduğu konuşuluyor. Kartal ise futbolcunun kiralanması için anlaşma zemini arıyor. Geçen sezon Juventus'ta 37 maça çıkan Chiesa, bu maçlarda 10 gol sevinci yaşadı. 3 de asist üretti. 26 yaşındaki futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek. Oyuncuya, 35 milyon Euro değer biçiliyor.