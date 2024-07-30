Alman yıldız Kroos, Arda Güler hakkında konuştu

2014 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'e geride bıraktığımız sezonun sonunda veda eden Kroos, Euro 2024 sonrası da aktif futbolculuk hayatını noktalamıştı. Sky Deutschland'a röportaj veren Alman yıldız, Arda Güler hakkında konuştu. Kroos, "Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması. Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var" dedi.

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