Emekliye en az 12.500 TL

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten yasayı kabul etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme bu yasayla 12 bin 500 liraya çıktı. Düzenlemeden 3.7 milyon emekli yararlanacak. Yüzde 24.73'lük Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanların aylık geliri, sağlanacak Hazine desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emeklilere Temmuz ayı aylık ödemeleri dün tamamlandı. Yeni düzenleme Temmuz ödeme dönemi itibariyle hayata geçirileceği için, yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan 3.7 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. Farklar, yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yatırılacak. Ödemenin kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Emeklilere 2 bin 500 liraya varan fark yatırılacak. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın kalanlara yani bu ay hesabına 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

ADIM ADIM YENİ MAAŞ

Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 zam yansıtıldı.

- Yeni maaşın yüzde 4'ü (kök aylık 8 bin 513 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme hesaplandı. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı emeklinin yeni aylığı oldu.



- Ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında çıkanların ödemesi 5510 Ek 19 desteğiyle 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırıldı. Bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar ödendi.



- Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanınca 12 bin 500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalanlara verilecek para 5510 Ek 19 desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.



- Maaşını almış olan emeklilere fark ödemesi söz konusu olacak. 12 bin 500 lira olan yeni taban aylık tutarından, bu ay yatırılan tutar çıkarılacak. Elde edilen sonuç fark olarak emeklilere ödenecek.



DUL VE YETİME DE VAR

Düzenleme, dul ve yetimlerin taban aylık ödemesine hisseleri oranında yansıyacak. En düşük ödeme; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500 liradan 9 bin 375 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanda 5 bin liradan 6 bin 250 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanda da 2 bin 500 liradan 3 bin 125 liraya yükseldi. Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak. Bu kişilere de fark ödemesi söz konusu olacak.

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