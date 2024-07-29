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Cengiz için ayrılık vakti

F.Bahçe, Arabistan ve İtalya’dan talipleri olan Cengiz Ünder’i satmayı düşünüyor. Beklenen teklif gelmezse Ünder kalacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Cengiz için ayrılık vakti

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Geçen sezon 15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolcuya Suudi Arabistan ve İtalya'dan ilgi duyan kulüplerin olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, oyuncunun olası satışından zarar etmek istemiyor. Ancak; yönetimin, beklenen teklifin gelmemesi halinde Ünder'i takımda tutmaya devam edeceği ve oyuncudan maksimum verim alınması konusunda teknik heyetle de görüşeceği öğrenildi. 27 yaşındaki Cengiz Ünder, geride bıraktığımız sezonda 33 maçta oynadı. 9 gol atan futbolcu, 3 de asist üretti. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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