Cengiz için ayrılık vakti

Geçen sezon 15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolcuya Suudi Arabistan ve İtalya'dan ilgi duyan kulüplerin olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, oyuncunun olası satışından zarar etmek istemiyor. Ancak; yönetimin, beklenen teklifin gelmemesi halinde Ünder'i takımda tutmaya devam edeceği ve oyuncudan maksimum verim alınması konusunda teknik heyetle de görüşeceği öğrenildi. 27 yaşındaki Cengiz Ünder, geride bıraktığımız sezonda 33 maçta oynadı. 9 gol atan futbolcu, 3 de asist üretti. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.