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Yakınına bakana 9 bin 77 TL

Evde yaşlı, engelli yakınına bakanlara yapılan aylık ödeme 9 bin lirayı aştı. Yaklaşık 555 bin kişi zamlı desteği Ağustos ayıyla birlikte almaya başlayacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Yakınına bakana 9 bin 77 TL

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Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. Her ay yapılan bu destek ödemesinden 555 bin kişi yararlanıyor. Memur maaş katsayısında bu ay yaşanan yüzde 19.31'lik artış bu desteğe de yansıdı. Evde bakım desteği 7 bin 608 liradan 9 bin 77 lira 95 kuruşa yükseldi. Bu destekten yararlananlar, ödemelerini Ağustos ayından itibaren zamlı olarak alacak.

3 ŞARTA BAKILIYOR
Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi; kişi başına düşen gelir tutarının 1 aylık net asgari ücretin 2/3'ünden daha az olduğunun gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor. Mevcut asgari ücrete göre hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 11 bin 334 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.

KİM, NASIL BAŞVURUYOR?
Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteğinden yararlanmak için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor. Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor. E-Devlet'ten de başvuru imkanı bulunuyor.

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