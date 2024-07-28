Real Madrid’e yeni bir genç yıldız daha! Daha 17 yaşında: Endrick imzayı attı

Paris Saint-Germain'den ayrılan Kylian Mbappe'yi renklerine bağlayarak büyük ses getiren Real Madrid, şimdi de yeni genç yıldızını duyurdu. Los Blancos, 17 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Endrick ile sözleşme imzaladı. Palmeiras'tan kadroya dahil edilen genç yıldız için Real Madrid, 47.5 milyon Euro bonservis ücretini kasasından çıkardı. 6 yıllık imza atan Endrick'e stadyumun bir replikası, bir saat ve adının ve 16 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye edildi. Santrfor ve forvet arkasında oynayabilen Endrick, geçen sezon 22 maçta oynadı ve 4 gol, 2 asist üretti.

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