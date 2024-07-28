Premier Lig devi Liverpool Barış Alper Yılmaz’ı gözüne kestirdi! Galatasaray’ın cevabı merak ediliyor

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın birçok kulübünün hayallerini süsleyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. TeamTalk'un haberine göre; Premier Lig devi Liverpool, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde futbolcunun Merseyside ekibine yakın olduğu öne sürüldü. Ayrıca futbolcunun transferi için 30 milyon Euro'luk bir bütçenin gözden çıkarılması gerektiği de hatırlatıldı. Almanlar ise 24 yaşındaki futbolcuya Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Arsenal, Totttenham ve West Ham'ın da yoğun ilgi gösterdiğini iddia etti.

Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon toplamda 70 maç oynadı. Yıldız oyuncu, 7 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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