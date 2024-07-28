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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Sander Berge'nin istatiği göz dolduruyor!

Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Sander Berge, geçen sezon Manchester City’nin yıldızı Rodri’den sonra Premier Lig’de uzun pas isabet oranı en yüksek oyuncuydu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Sander Berge’nin istatiği göz dolduruyor!

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Fenerbahçe, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge için kulübü Burnley'e resmi teklifte bulundu. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için kulübünün vereceği yanıtı bekliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Viking, geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiriyor. Burnley Championship'e düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Berge, geçen sezonki istatistikleriyle göz dolduruyor. Norveçli orta saha, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin ardından uzun pas isabet oranı en yüksek 2. orta saha oyuncusu. En fazla hava topu ve sahipsiz top kazanma verilerinde de üst sıralarda yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, orta sahayı daha da sertleştirmek için Berge gibi fizikli bir orta saha oyuncusunun transfer edilmesini istiyor. Geçen sezon 40 maçta forma giyen ve istikrarlı bir görüntü çizen Berge, 2 gol, 2 asist üretti.

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