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Filenin Sultanları Olimpiyatlara hazır! Kaptan Eda Erdem konuştu: Grup zor ama biz hazırız!

Filenin Sultanları’nın takım kaptanı, ”Olimpiyatlarda çok fazla favori var. Bizim grubumuz zorlu ama biz hazırız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Filenin Sultanları Olimpiyatlara hazır! Kaptan Eda Erdem konuştu: Grup zor ama biz hazırız!

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar dikkati çeken açıklamalarda bulundu. C Grubu'nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile oynayacakları mücadeleleri değerlendiren milli voleybolcu, "Bence 3 takım da çok iyi voleybol oynuyor. Hollanda'nın yükselen bir grafiği var. Olimpiyatlara kalmaları çok fazla beklenmiyordu. İlk maçı onlarla yapacağız. Bence olimpiyatta kolay takım zaten yok. Hak eden 12 takım da orada yarışacak. Birbirini iyi tanıtan bir ekip var. Dominik Cumhuriyeti ise çok iyi jenerasyona sahip durumda. Onlar da hazırlar. Birbirini iyi tanıyan iki takımız. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Maç maç gideceğiz. Oyun gücümüzü artırıp, kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Eda, gruptaki son rakipleri İtalya ile ilgili olarak ise "İtalya da bence bu sene çok iyi bir kadroya sahip. Turnuvanın favori takımlarından biriler. Olimpiyatlarda çok fazla favori var. Bizim grubumuz zorlu ama biz hazırız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli oyuncu, taraftarla ilgili de "Öncelikle iyi ki varsınız. Gerçekten sizin desteğinizi her zaman hissediyoruz. Paris için sizler gibi çok heyecanlıyız. İnşallah ekran başında yine sizleri ekrana kitler ve iyi bir voleybol izletiriz. Lütfen bizi desteklemeye devam edin" diye konuştu.


İLK MAÇTA RAKİBİMİZ HOLLANDA
Filenin Sultanları C grubu ilk maçında pazartesi günü TSİ 10.00'da Hollanda ile karşılaşacak. Grupta ayrıca İtalya ve Dominik Cumhuriyeti de yer alıyor.

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