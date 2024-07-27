Çalışana yüksek tazminat formülü

Özel sektör çalışanları işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alma imkanı elde ediyor. Bu para son ücret üzerinden verilirken, yüksek ödeme için doğru hesaplama önem taşıyor. İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...



TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR? BU AY NELER DEĞİŞTİ?

Hesaplama çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden yapılıyor. Bu ay pek çok işyeri çalışanlarına ara zam yaptı. Bu şirketlerde çalışanlar işten ayrılmaları halinde yeni aylıkları üzerinden tazminatını alacak. Ayrıca bu ay kıdem tazminatı tavanı da yeni memur maaş katsayısıyla arttı. 35 bin 58 liradan 41 bin 828 liraya yükseldi. Buna göre bu yılın ikinci yarısında işten ayrılanlara işyerinde çalışmış olduğu her yıl için en çok 41 bin 828 lira tazminat ödenecek. Tazminattan damga vergisi kesildiği için çalışanın eline her yıl için en çok 41 bin 510 lira geçecek.



HANGİ EK ÖDEMELER TAZMİNAT HESABINA DAHİL EDİLİYOR?

Kıdem tazminatı her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutuluyor. Ancak bunların hesaba katılması için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, kalifiye, nitelik zammı ve devamlı ödenen primler dahil edilir. İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de hesaplamada bulunuyor.

Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, bayram harçlığı, izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise hesaba katılmıyor. Giyecek yardımı ücret hesaplamasına dâhil. Ancak verilen giyecekler işyerinde kullanılacaksa yapılan yardımlar tazminat hesaplamasında dikkate alınmıyor. Yol yardımı olarak verilen aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri de giydirilmiş ücretin hesaplamasına dâhil ediliyor. İşverenin sağladığı araçla işe gelip giden, işyerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekiyor. Pandemi dönemiyle birlikte evden çalışma yaygınlaştığı için işyerleri çalışanlarına elektrik ve internet için aylık ödeme yapıyor. Bu şekilde düzenli yapılan ödemelerin de giydirilmiş ücrete dahil edilmesi gerekiyor.



EK ÖDEMELER NASIL EKLENİR? SON ÜCRET ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANIR?

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirlenir. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemeyi dikkate alıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk 3 ikramiyeyi 11 bin 402 lira, sonuncu ikramiyeyi zamlı olarak 17 bin 2 lira olarak almışsa, yıl içindeki dört ikramiye de 17 bin 2 liradan ödenmiş kabul ediliyor. Aynı yöntem zamlanmış yol ve yemek yardımı gibi diğer ödemeler için de geçerli bulunuyor.



TAM YILI AŞAN SÜRELER HESABA KATILIR MI?

Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

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