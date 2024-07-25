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Mauro Icardi: Bu sezon da zirvede olacağız

G.Saray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Mauro Icardi: Bu sezon da zirvede olacağız

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon çok başarılı bir performans sergiledik. Takım arkadaşlarımla birlikte şampiyonluğa uzandık. Yeni sezonda da en büyük favori biziz. Bunu oynayacağımız futbolla sezonun ilk haftasından itibaren hissettireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yeni transfer Michy Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulunan Icardi, "Onunla çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli bir golcü. Yeni sezonda onunla büyük hedeflere yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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