Mauro Icardi: Bu sezon da zirvede olacağız

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon çok başarılı bir performans sergiledik. Takım arkadaşlarımla birlikte şampiyonluğa uzandık. Yeni sezonda da en büyük favori biziz. Bunu oynayacağımız futbolla sezonun ilk haftasından itibaren hissettireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yeni transfer Michy Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulunan Icardi, "Onunla çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli bir golcü. Yeni sezonda onunla büyük hedeflere yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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