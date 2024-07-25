İşte ’Real’ite

2023-2024 futbol sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren Real Madrid, saha içinde olan başarısını ekonomiye de yansıttı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi, son açıkladığı bilançosuyla tarihi rekor kırdı. Kulüp, oyuncu satışından gelen miktar hariç 1 milyar 73 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı. Real Madrid, dünyada 1 milyarın üzerinde gelir elde eden ilk kulüp olarak tarihe adını yazdırdı. İspanyol devi, 574 milyon euro değerle birlikte ekonomik durumunu sağlamlaştırdı.

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