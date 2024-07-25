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Fenerbahçe golcüsüne kavuştu

Fenerbahçe taraftarının günlerdir yolunu gözlediği Faslı golcü Youssef En Nesyri dün İstanbul’a ayak bastı. Taraftar onu bağrına bastı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Fenerbahçe golcüsüne kavuştu

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Fenerbahçe bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Faslı forveti İstanbul'a getirdi. En-Nesyri'yi İstanbul'da Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Tecrübeli forvet sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Sarı-Lacivertli kulüpten KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi En-Nesyri transferiyle ilgili 'Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. 2023-24 sezonunda Sevilla ile toplam 41 maça çıkıp 3243 dakika süre alan En-Nesyri 20 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı. Fenerbahçe taraftarları, "En Nesyri, Dzeko ve Cenk Tosun ile birlikte şimdi daha da güçlüyüz" ifadelerini kullandılar.

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