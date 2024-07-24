Maçın çilingiri Dusan Tadic oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Lugano maçını çözen kişi oldu. 35 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun gelişiyle sol kanattan sağ kanata evrildi. Sırp futbolcu, maçın 45. dakikasında rakip ceza sahasında attığı çalımın ardından aldığı faul darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Dzeko ise penaltıyı gole çevirip dengeyi getirdi. Tadic ikinci yarının hemen başında ise bu kez ceza sahasında buluştuğu topu Dzeko'ya nefis bıraktı. Tadic sayesinde Dzeko 2 kez fileleri sarsmayı ve maçı çevirmeyi başardı.

PENALTIYI BÖYLE ALDI

Dusan Tadic, maçın 44. dakikasında rakibinin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tiago Martins penaltı noktasını gösterdi.