Ferdi Kadıoğlu kaldığı yerden

Geçen sezonki üst düzey performansını EURO 2024'te de sürdüren Ferdi Kadıoğlu, yeni sezonun ilk resmi maçına yedek kulübesinde başladı. Milli takıma katıldığı için takıma geç gelen yıldız futbolcu, oyuna 69. dakikada Dusan Tadic'in yerine girdi. 24 yaşındaki sol bek, 73. dakikada harika bir gol atarak klasını konuşturdu. Yüksek formunu devam ettirip taraftarların yüzünü güldüren Ferdi, yaptığı bindirmelerle fizik kalitesini koruduğunu da gösterdi. Transfer söylentilerinin içinde yer alan Ferdi'nin bu sezon da takımda kalması bekleniyor.

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