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Taraftar isyanda

Galatasaray taraftarları, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Bazı taraftarlar sosyal medyada istifa çağrısı yaparken, “Dursun Özbek paralar nerede? şeklinde bir soru sordu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Taraftar isyanda

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Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Şu ana kadar ezeli rakibi Fenerbahçe'den Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom, Faslı yıldız Hakim Ziyech'i de bedelsiz olarak kadroda tutacağını duyurmuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "En iyi oyuncuları transfer edeceğiz. Bütçemiz hazır. Kimse merak etmesin" şeklindeki sözünü hatırlatan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada isyan bayrağını çekti. Sağ bek ve orta saha transferlerinin kampa yetişmediğini hatırlatan taraftarlar arasında Özbek ve yönetimini istifaya davet edenlerin olduğu da göz çarptı. Sosyal medyada mutsuzluğunu dile getiren bazı taraftarların da hashtag açarak, "Dursun Özbek paralar nerede?" sorusunu sorduğu görüldü.

MESELE KAMUOYUNUN YANILTILMASIDIR
Eşref Hamamcıoğlu, "Mesele paranın nereye gittiği değil, 2 yıldır yapılan algılarla tüm kamuoyunun nasıl bilerek yanıltıldığıdır. Gerçekçiliği vizyonsuzluk, illüzyonu vizyon olarak lanse edenler bilmelidir ki Galatasaraylı her şeyi sorgular ve eninde sonunda da doğru cevaba ulaşır" ifadesini kullandı.

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